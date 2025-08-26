Bộ Tư pháp sát cánh cùng các địa phương khi vận hành chính quyền 2 cấp 26/08/2025 05:22

(PLO)- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) làm việc với UBND xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về công tác pháp luật sau 2 tháng thực hiện chính quyền hai cấp.

Mới đây, bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại UBND xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Buổi làm việc nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc mà địa phương gặp phải khi thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và trợ giúp pháp lý theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Đoàn Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý làm việc với đoàn UBND xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ về tình hình tại địa phương, ông Phan Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dương cho biết, địa phương gặp những khó khăn nhất định sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, khi khối lượng công việc tăng nhanh ở nhiều lĩnh vực, nhất là hành chính tư pháp, phổ biến pháp luật, hòa giải và trợ giúp pháp lý.

Đội ngũ cán bộ xã còn mỏng, Văn phòng HĐND và UBND chỉ có 4 cán bộ tư pháp - hộ tịch nhưng phải kiêm nhiều đầu việc liên quan trực tiếp tới dân như khai sinh, khai tử, chứng thực…, lại thường xuyên cập nhật văn bản mới. Điều này khiến công việc ban đầu gặp nhiều thử thách, song ông Điền khẳng định tập thể lãnh đạo và cán bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, ứng dụng công nghệ thông tin, sắp xếp công việc khoa học để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ông Phan Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ (ở giữa) trong buổi làm việc với Đoàn Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý.

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể lãnh đạo và cán bộ xã Tam Dương trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình 2 cấp.

Bà nhấn mạnh, với đặc thù địa bàn rộng sau hợp nhất, xã cần phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc nghiên cứu xây dựng VBQPPL của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL 2025, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật (trong đó có nhiệm vụ mới được giao là truyền thông chính sách trong quá trình soạn thảo VBQPPL), hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý… theo quy định pháp luật.

Bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, để hỗ trợ địa phương cập nhật quy định mới, bà Vũ Thị Hường giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ số với Cổng pháp luật quốc gia - nền tảng tích hợp văn bản, chính sách, thông tin và trợ giúp pháp lý, được kết nối với các cổng dịch vụ công, Chính phủ, Quốc hội, Công báo và tích hợp trợ lý ảo pháp luật (AI) giải đáp nhanh về 33 lĩnh vực pháp luật phổ biến như đất đai, lao động, bảo hiểm, thuế, xây dựng…

Bên cạnh đó, bà Hường cho biết, hiện nay các đơn vị của Bộ Tư pháp đang khẩn trương xây dựng "Cẩm nang điện tử về công tác tư pháp địa phương". Cuốn cẩm nang này sẽ giúp cán bộ cơ sở chủ động học tập, tra cứu thông tin và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp một cách chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành Tư pháp.

Chuyến công tác của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tại xã Tam Dương không chỉ đơn thuần là hoạt động hỗ trợ nghiệp vụ tư pháp mà còn có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sát của Bộ Tư pháp đối với chính quyền cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp còn nhiều bỡ ngỡ.

Thay mặt lãnh đạo xã, ông Phan Thanh Điền cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Bộ Tư pháp, đặc biệt là Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, đã giúp các xã tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Bộ Tư pháp trong thời gian tới để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ Tư pháp trong kỷ nguyên mới.