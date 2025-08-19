Người dân phường Phước Long giao nộp vũ khí hưởng ứng Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/08/2025 14:34

(PLO)- Sáng 19-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Phước Long, TP.HCM đã vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Ngày hội được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch và tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Video: Người dân phường Phước Long giao nộp vũ khí hưởng ứng Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Chương trình tập trung xây dựng, củng cố phong trào tại các địa bàn trọng điểm; đổi mới hình thức, biện pháp phù hợp tình hình; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; xây dựng lực lượng chuyên trách và nòng cốt trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu khai mạc, ông Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Phước Long, ghi nhận và đánh giá cao công tác của Ban Chỉ huy Công an phường trong việc phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an phường đã triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ông Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Phước Long, ghi nhận và đánh giá cao công tác của Ban Chỉ huy Công an phường Phước Long. Ảnh: THẢO HIỀN

Ông Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Phước Long, trao tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Ảnh: TRẦN MINH

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: THẢO HIỀN

Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Trong khuôn khổ ngày hội, Công an phường Phước Long đã vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tá Phạm Đăng Khải, Phó Trưởng Công an phường Phước Long, cho biết tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM nói chung và phường Phước Long nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp. Ảnh: TRẦN LINH

“Các vụ trộm cắp, cướp giật, và cố ý gây thương tích với tính chất manh động thường liên quan đến việc sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, tàng trữ vũ khí sẵn sàng gây gổ hay chống trả lực lượng chức năng vẫn đang là vấn đề đáng lo ngại” - Trung tá Khải nhấn mạnh.

Anh Phạm Tiến Vũ, người dân phường Phước Long, tự nguyện giao nộp một cây mã tấu mà anh tình cờ nhặt được ngoài bãi đất trống cách đây 5 năm. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Đinh Hồng Trường, một người cao tuổi ở phường Phước Long, đã tự nguyện giao nộp một vũ khí thô sơ từng cất giữ nhiều năm. Ảnh: THẢO HIỀN

Ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư UBND phường Phước Long, cho biết việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư UBND phường Phước Long.

Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phường Phước Long cũng tập trung vào giữ gìn an ninh trật tự, phát huy vai trò của lực lượng công an trong phong trào phòng chống tội phạm.

Công an phường Phước Long tiếp nhận vũ khí do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: TRẦN LINH

Hoạt động thu hồi vũ khí diễn ra ngày 19-8, mang ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng, khuyến khích người dân chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên.

Người dân phường Phước Long hưởng ứng Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: TRẦN LINH

Cũng trong sáng 19-8, Công an phường Phước Long đã tổ chức Chương trình họp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025).

Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư UBND phường Phước Long, Trung tá Nguyễn Linh Đông, Trưởng Công an phường khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: TRẦN LINH