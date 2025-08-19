Người dân phường Phước Long giao nộp vũ khí hưởng ứng Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày hội được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch và tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm
Chương trình tập trung xây dựng, củng cố phong trào tại các địa bàn trọng điểm; đổi mới hình thức, biện pháp phù hợp tình hình; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; xây dựng lực lượng chuyên trách và nòng cốt trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu khai mạc, ông Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Phước Long, ghi nhận và đánh giá cao công tác của Ban Chỉ huy Công an phường trong việc phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Công an phường đã triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
Trong khuôn khổ ngày hội, Công an phường Phước Long đã vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm tại địa phương.
“Các vụ trộm cắp, cướp giật, và cố ý gây thương tích với tính chất manh động thường liên quan đến việc sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, tàng trữ vũ khí sẵn sàng gây gổ hay chống trả lực lượng chức năng vẫn đang là vấn đề đáng lo ngại” - Trung tá Khải nhấn mạnh.
Ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư UBND phường Phước Long, cho biết việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phường Phước Long cũng tập trung vào giữ gìn an ninh trật tự, phát huy vai trò của lực lượng công an trong phong trào phòng chống tội phạm.
Hoạt động thu hồi vũ khí diễn ra ngày 19-8, mang ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng, khuyến khích người dân chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên.
Cũng trong sáng 19-8, Công an phường Phước Long đã tổ chức Chương trình họp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025).
Cấp, đổi Thẻ đảng viên tại phường Phước Long
Thực hiện Công văn số 9165-CV/BTCTW, ngày 31-7 của BTC Trung ương về hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên trong toàn Đảng, Đảng ủy phường Phước Long đã phối hợp với Công an phường triển khai cấp, đổi Thẻ đảng viên cho đảng viên trên địa bàn phường.
Ngoài trụ sở Công an phường Phước Long với 3 máy hoạt động, làm việc liên tục từ 07g30 sáng đến 22g00 đêm, việc thu nhận hồ sơ cấp đổi Thẻ đảng viên còn được thực hiện tại các tổ lưu động phục vụ các khối chi, Đảng bộ thuộc Đảng ủy, UBND phường; các trường học; các chi bộ, Đảng bộ những đơn vị, cơ quan trung ương, doanh nghiệp có trụ sở trú đóng trên địa bàn phường.
Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an phường, cán bộ, chiến sỹ thuộc các tổ lưu động còn trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp đổi Thẻ đảng viên cho những đảng viên lớn tuổi, khó khăn trong việc đi lại.