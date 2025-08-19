Công an tìm thân nhân người đàn ông tử vong trên sông Nhà Bè 19/08/2025 12:12

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy tìm tung tích người đàn ông tử vong trên sông, được phát hiện trôi dạt vào cầu tàu 2B thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 18-8, anh NVT (23 tuổi, quê Hưng Yên) là nhân viên bảo vệ trực tại cầu tàu 2B, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TP.HCM phát hiện một tử thi nam giới chưa rõ lai lịch trôi trên sông, trong tư thế úp mặt xuống nước. Anh T đã buộc dây cố định thi thể vào chân cầu tàu và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an xã Nhà Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa tử thi vào bờ để kiểm tra, giải phẫu nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Thi thể được người dân phát hiện trôi trên sông Nhà Bè. Ảnh: NT

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, cao 1 mét 72, dáng người trung bình, tóc ngắn màu đen.

Khi phát hiện, nạn nhân mặc áo khoác jean xanh, bên trong mặc áo thun tay dài màu đen, quần jean dài màu đen, quần lót màu đen, mang giày thể thao màu đen và trên tay trái có đeo chuỗi hạt màu đen. Răng hàm trên dưới còn nguyên vẹn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC01 – Đội 3, Tổ địa bàn Nhà Bè) đề nghị ai là thân nhân của người đàn ông trên đến liên hệ tại địa chỉ 335 Nguyễn Bình (ấp 43, xã Nhà Bè, TP.HCM) để phối hợp giải quyết.

Người dân có thông tin liên hệ điều tra viên Hoàng Thái Sơn (điện thoại 0963 230 988) để hỗ trợ công tác xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.