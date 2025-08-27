Hồ sơ nào công ty phải có khi cơ quan BHXH đến kiểm tra? 27/08/2025 05:30

(PLO)- Khi kiểm tra, cơ quan BHXH được quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp sổ quản lý lao động, thang lương, bảng lương và thông tin, tài liệu khác liên quan...

Nhiều công ty thắc mắc: Khi nhận quyết định kiểm tra của cơ quan BHXH, cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gì; nếu thiếu hồ sơ cần thiết thì sẽ bị xử lý ra sao?

BHXH TP.HCM trả lời: Điều 17 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định quyền của cơ quan BHXH là: “Yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, thang lương, bảng lương và thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc đóng, hưởng chế độ BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế".

Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, cơ quan BHXH có quyền:

- Từ chối chi trả chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khi yêu cầu chi trả không đúng quy định của pháp luật; trường hợp từ chối chi trả phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, vi phạm pháp luật về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.