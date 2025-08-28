Khám, nhổ răng trái tuyến có được bảo hiểm y tế chi trả? 28/08/2025 10:28

(PLO)- Cần đến cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản khám, điều trị; khi vượt khả năng của cấp cơ bản thì sẽ được chuyển lên cấp chuyên sâu theo quy định và được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Tôi bị đau răng, muốn đi khám và nhổ răng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM Tuy nhiên, bệnh viện này không phải nơi tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Cho tôi hỏi, trường hợp này, tôi có được BHYT chi trả không?

BHXH TP.HCM trả lời: Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM được xếp là cấp chuyên sâu. Trước ngày 1-1-2025, bệnh viện này là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh. Do đó, theo quy định của Luật số 51/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB tại cấp chuyên sâu ngoài 62 nhóm bệnh quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 1-1-2025 của Bộ Y tế thì không được hưởng chế độ BHYT.

Bạn nên đến cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản khám, điều trị; khi vượt khả năng của cấp cơ bản thì sẽ được chuyển lên cấp chuyên sâu theo quy định và được hưởng chế độ BHYT.

Nếu muốn khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM thì có 3 trường hợp sau:

- Nếu cấp cứu, được BHYT thanh toán 80% chi phí trong quy định, người bệnh đồng chi trả 20%;

- Nếu khám chữa bệnh ngoại trú thì phải có Phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh của bệnh viện nơi bạn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc các bệnh viện cùng cấp khác, được BHYT thanh toán 80% chi phí trong quy định, người bệnh đồng chi trả 20% (nếu không có Phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh thì không được BHYT thanh toán);

- Nếu được chỉ định nhập viện (nội trú) được BHYT thanh toán 80% chi phí trong quy định, người bệnh đồng chi trả 20%, trình thẻ BHYT và CCCD (không cần giấy chuyển viện).