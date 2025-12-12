Tây Ninh: Mùi hôi bủa vây vì trang trại gà giữa khu dân cư 12/12/2025 11:36

(PLO)- Người dân khu phố Vĩnh Bình, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, nhiều năm kêu cứu vì trang trại gà Ba Hội gây mùi hôi, ruồi nhặng và ô nhiễm nguồn nước, nhưng việc khắc phục vẫn chưa triệt để...

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại khu phố Vĩnh Bình, phường Tân An (tỉnh Tây Ninh) cho biết phải sống trong cảnh ngột ngạt bởi mùi hôi nồng nặc phát sinh từ trang trại gà Ba Hội do ông Đỗ Văn Hội làm chủ.

Clip: Trang trại gà nhiều năm gây ô nhiễm, dân tiếp tục kêu cứu

Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, yêu cầu khắc phục, nhưng tình trạng ô nhiễm liên tục tái diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân xung quanh.

Sống chung với mùi hôi từ trang trại gà

Theo các hộ dân sinh sống gần trại gà, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều năm. Mỗi khi vào mùa mưa, mùi hôi bốc lên nhiều hơn bình thường, đặc biệt là vào buổi chiều.

Trại gà nằm giữa khu dân cư. Ảnh: DƯƠNG KHÔI

Chị DN, thuê nhà trọ gần trang trại gà, chia sẻ: “Trại gà nuôi hàng ngàn con, mùi hôi rất nồng và ruồi nhặng thì quá nhiều. Có lần tôi gọi cho chủ trại để phản ánh nhưng được trả lời là ‘ai biểu thuê ở đây chi thì ráng chịu’. Nghe vậy mà chúng tôi chỉ biết thở dài”.

Từ năm 2016, người dân ở gần khu vực trang trại đã gửi nhiều phản ánh lên UBND xã An Vĩnh Ngãi và UBND TP Tân An (tỉnh Long An cũ), cho biết trại gà nuôi khoảng 15.000 con, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thời điểm đó, ông Hội sở hữu 5 dãy chuồng với khoảng 7.000 con gà đẻ, trong đó có 2 dãy chuồng sát đường Châu Thị Kim.

Trại gà Ba Hội nằm cặp theo đường Châu Thị Kim cách trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh khoảng 4 km. Ảnh: DƯƠNG KHÔI

Trước đó, vào năm 2015, UBND TP Tân An (tỉnh Long An cũ) đã yêu cầu ngừng chăn nuôi ở khu vực này, nhưng biện pháp chế tài chưa đủ mạnh nên ông Hội vẫn tiếp tục nuôi gà tại các dãy chuồng sát đường. Đoàn kiểm tra khi đó buộc chủ trại phải che chắn kín và xử lý vi sinh, phun thuốc khử trùng, song tình hình cải thiện không đáng kể.

Năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công an TP Tân An (tỉnh Long An cũ) tiếp tục kiểm tra và ghi nhận trại vẫn nuôi khoảng 8.000 con gà đẻ. Đoàn yêu cầu di chuyển toàn bộ số gà cách đường Châu Thị Kim 50 m để giảm ảnh hưởng môi trường, đồng thời giao UBND xã giám sát thường xuyên. Tuy nhiên, UBND xã An Vĩnh Ngãi thời điểm đó đã hòa giải không dưới 3 lần, nhưng ông Hội vẫn không chấp hành đầy đủ cam kết.

Kiểm tra liên tiếp nhưng khắc phục chưa triệt để

Đến tháng 9-2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân An tiếp tục nhận phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi thối, ruồi nhặng và nước thải từ trại gà Ba Hội gây ngập chuồng, lan sang khu vực xung quanh.

Sau kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận có phát sinh mùi hôi và yêu cầu chủ trại phải khắc phục trước ngày 30-9-2025, đồng thời có phương án giảm đàn để hạn chế ô nhiễm. Ông Hội cam kết thực hiện.

Nhìn từ trên cao trại Ba Hội đã cũ kĩ, rong rêu bám đầy trên mái nhà. Ảnh: DƯƠNG KHÔI

Ngày 8-12, đoàn kiểm tra gồm Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đến ghi nhận kết quả. Theo báo cáo, trại gà Ba Hội đã thực hiện vệ sinh chuồng trại định kỳ và giảm được khoảng 2.000 con so với trước.

Tuy vậy, sáng ngày 11-12, phóng viên báo Pháp luật TP.HCM ghi nhận thực tế tại khu vực người dân phản ánh cho thấy mùi hôi, ruồi vẫn còn, tình trạng chưa được khắc phục dứt điểm.

Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở tiếp tục giảm đàn và duy trì vệ sinh thường xuyên để tránh phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông Hội tiếp tục cam kết chấp hành các yêu cầu theo quy định.

Những ao nước đen nằm xung quanh trang trại gà. Ảnh: DƯƠNG KHÔI

Dù trại gà đã có động thái giảm đàn và vệ sinh chuồng trại, nhưng người dân khu phố Vĩnh Bình cho rằng chỉ khi cơ sở được di dời khỏi khu dân cư hoặc xử lý tận gốc vấn đề thì môi trường sống mới thực sự an toàn và ổn định.

Chính quyền địa phương vẫn đang theo dõi, nhưng sau gần một thập kỷ, người dân kỳ vọng sớm có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài này.