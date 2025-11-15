Từ chối 500 USD cảm ơn, người bán trái cây lan tỏa hình ảnh đẹp về người dân Việt Nam 15/11/2025 18:17

(PLO)- Chúng ta sẽ nhớ mãi hình ảnh người đàn ông bán trái cây ở Phú Quốc, bình thản nói: “Giúp được người lúc khó khăn là điều nên làm"; một câu nói đủ làm ấm lòng cả thế giới.

Có những câu chuyện không ồn ào, không hoành tráng nhưng lại khiến cộng đồng phải dừng lại và mỉm cười. Bởi giữa nhịp sống hối hả, ta chợt nhận ra lòng tốt vẫn hiện diện quanh mình. Đôi khi, chỉ một hành động bình thường của một người bình thường lại làm sáng cả một góc đời, sưởi ấm trái tim hàng triệu người.

Câu chuyện người đàn ông bán trái cây ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - ông Trần Hoàng Phương từ chối nhận 500 USD sau khi giúp du khách Hàn Quốc tìm lại người mẹ đi lạc, chính là một câu chuyện như vậy.

Ông Trần Hoàng Phương (áo vàng đen) từ chối nhận 500 USD sau khi giúp du khách Hàn Quốc (áo trắng) tìm lại người mẹ đi lạc. Ảnh: Chụp từ clip.

Tối 2-11, khi đang ngồi bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, ông Phương được một du khách Hàn Quốc chạy đến cầu cứu. Một cụ bà bị mất trí nhớ tạm thời đã đi lạc. Sự hoang mang của người con khiến ông Phương lập tức hành động.

Ông kiểm tra camera, nhận ra cụ bà vừa đi ngang qua, rồi lập tức lấy xe máy chở người con đi tìm. Ông đăng tin lên hội nhóm địa phương, huy động cộng đồng hỗ trợ. Giữa dòng người và ánh đèn, hành trình tìm kiếm ấy không chỉ là một sự giúp đỡ, nó là nhịp cầu kết nối những con người xa lạ bằng sự tử tế thuần khiết.

Cuối cùng cụ bà được tìm thấy khi đang chống gậy đi ven đường. Giây phút đoàn tụ ấy không chỉ đem lại sự nhẹ nhõm cho gia đình du khách, mà còn lan tỏa sự ấm áp đến tất cả những ai biết câu chuyện.

Khi được du khách cám ơn bằng 500 USD, ông dứt khoát từ chối và nói: “Giúp được người lúc khó khăn là điều nên làm". Hành động thi ân bất cầu báo này ban đầu được truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin. Hàng trăm ngàn người Hàn bày tỏ sự xúc động. Sau đó, thông tin được mạng xã hội Việt Nam, rồi báo chí Việt Nam biết đến.

Đỉnh điểm của sự lan tỏa ấy là khi ngày 15-11, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization - KTO) tại Việt Nam, đến tận nhà ông Phương để cảm ơn, trao giấy khen và món quà tri ân. Khoảnh khắc đại diện KTO đứng trước cửa nhà ông Phương, nói rằng “nhiều người dân Hàn Quốc đã rất cảm động và biết ơn anh Phương” không chỉ là lời tri ân cá nhân mà còn là sự ghi nhận lòng tốt của người Việt Nam, những con người luôn mở lòng với du khách, luôn sẵn sàng giúp đỡ, luôn đặt nghĩa tình lên trên hết.

Trong du lịch, người ta vẫn nói rằng điều làm nên sự khác biệt của một điểm đến không chỉ là bãi biển đẹp, cảnh quan đẹp, mà là "con người đẹp". Và đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam một lần nữa được thế giới nhìn nhận không chỉ vì biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn bởi tấm lòng nhân hậu của những người dân như ông Phương.

Giữa thời đại mà mạng xã hội đôi khi quá tải thông tin tiêu cực, thì chính hành động không tính toán của ông Phương đã làm điều mà không phải chiến dịch truyền thông hàng triệu đô nào cũng làm được: khiến thế giới yêu thêm Việt Nam và tin vào con người nơi đây.

Câu chuyện cũng nhắc ngành du lịch rằng mỗi công dân đều có thể trở thành đại sứ. Một hành động nhỏ nhưng chân thành đủ tạo nên ấn tượng lớn, thậm chí định hình cảm xúc của bạn bè quốc tế về đất nước mình.

Luật Du lịch 2017 quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cộng đồng dân cư về việc "Ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch; Hỗ trợ, giúp đỡ du khách khi xảy ra sự cố". Nhưng ở câu chuyện này, rõ ràng ông Phương không hành động vì một quy định pháp luật. Ông giúp người bằng phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào nếp sống của người Việt: "Thấy ai hoạn nạn thì thương, thấy ai khốn khó tìm phương đỡ đần".

Có thể ông Phương không ngờ việc giúp người lại được lan tỏa rộng rãi. Nhưng chính sự vô tư ấy khiến lòng tốt của ông trở nên rực sáng. Và chúng ta có lẽ sẽ còn nhớ mãi hình ảnh người đàn ông bán trái cây ở Phú Quốc, bình thản nói: “Giúp được người lúc khó khăn là điều nên làm". Một câu nói đủ làm ấm lòng cả thế giới.