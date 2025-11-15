Học sinh TP.HCM được miễn BHYT: Giảm gánh nặng cho phụ huynh 15/11/2025 05:30

(PLO)- Vui mừng và phấn khởi là tâm trạng của nhiều phụ huynh, thầy cô khi biết tin học sinh TP.HCM sẽ được miễn BHYT.

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 14-11, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, với nhóm học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cả hệ công lập và ngoài công lập, TP hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT (631.800 đồng/năm) bên cạnh mức hỗ trợ tối thiểu 50% từ ngân sách trung ương theo Luật BHYT.

Niềm vui khi được hỗ trợ BHYT

Bảo Nghi, học sinh lớp 10 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, mừng rỡ: “Tin vui trong ngày. Như vậy, ba mẹ em sẽ tiết kiệm được một khoản tiền”.

Tương tự, Lê Việt, học sinh Trường THPT Thủ Đức, phường Thủ Đức, chia sẻ chủ trương trên rất thiết thực, có thể hỗ trợ một phần chi phí cho các gia đình. Ngoài ra, nó cũng mang tính khuyến học và cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo TP đối với vấn đề chăm lo sức khỏe của học sinh.

Chị Nguyễn Phương, phường Tân Thới Hiệp, thở phào khi đọc tin học sinh TP.HCM được miễn BHYT. Chị Phương làm công nhân may mặc. Chồng làm công việc tự do, thu nhập không ổn định. Nhà chị có ba đứa con, trong đó bé lớn học lớp 10, bé thứ hai học lớp 7 và bé út đang học tiểu học.

Cô trò Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Ở TP, tiền học mỗi tháng của ba đứa rất nhiều, chưa kể các khoản phát sinh khác. Vì thế, khi không phải đóng tiền BHYT, tôi sẽ tiết kiệm được một khoản để lo cho công việc khác” - chị Phương bộc bạch.

Anh Nguyễn Trung Trực, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú, đánh giá đây là chính sách nhân văn, giúp giảm áp lực tài chính đối với các gia đình, đặc biệt là công nhân, lao động hoặc gia đình đông con.

Đối với học viên của trung tâm giáo dục thường xuyên, nhiều em vừa đi học vừa đi làm, việc phải đóng BHYT là một gánh nặng. “Do đó, khi được hỗ trợ BHYT, phụ huynh có thể dành khoản chi phí đó để lo các khoản khác. Điều này cũng giúp các em yên tâm đến lớp” - ông Trực cho biết.

Tại trung tâm, những năm qua, nhiều học viên không đủ điều kiện đóng BHYT, phải nhờ sự hỗ trợ từ ban đại diện cha mẹ học sinh và các mạnh thường quân.

Học sinh được chăm lo toàn diện về sức khỏe

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Ký, xã Hóc Môn, nhận định đây là chính sách thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP tới người dân, đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn.

Năm học trước, tỉ lệ học sinh tham gia BHYT tại trường chưa đạt 100% do một số em không đủ khả năng đóng phí. Dù đầu năm, trường đã lên danh sách nhờ mạnh thường quân hỗ trợ nhưng số lượng nhiều, không thể giúp đỡ hết.

“Vì thế, khi chính sách được thông quá, sẽ tăng độ bao phủ BHYT, tất cả học sinh sẽ được chăm lo về sức khỏe, từ đó yên tâm học tập” - bà Hằng nói.

Phụ huynh sẽ bớt đi một khoản, trường cũng không còn áp lực khi phải vận động hỗ trợ. Chính sách thể hiện tinh thần nhân văn, nghĩa tình của TP, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Ông Lưu Thanh Tòng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú, cho hay hằng năm, trung tâm gặp không ít khó khăn trong việc vận động phụ huynh đóng BHYT để đảm bảo 100% học viên tham gia.

Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những hộ không thuộc diện hộ nghèo nhưng vẫn thiếu điều kiện tài chính, thường phải nhờ sự hỗ trợ từ giáo viên, cán bộ và các mạnh thường quân để hoàn tất việc đóng bảo hiểm cho con em mình.

“Chính sách trên góp phần phát triển thể chất và trí lực của thế hệ trẻ, đồng thời hướng tới phát triển kinh tế - xã hội của TP” - ông Tòng nói.

Nhiều năm liền canh cánh nỗi lo hỗ trợ BHYT cho học sinh nên khi biết tin TP sẽ hỗ trợ chi phí đóng khoản trên, ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh, xã Cần Giờ, nói: “Mừng quá cô!”.

“Phụ huynh sẽ bớt đi một khoản, trường cũng không còn áp lực khi phải vận động hỗ trợ. Chính sách thể hiện tinh thần nhân văn, nghĩa tình của TP, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau” - ông Minh nói.•