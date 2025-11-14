TP.HCM hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh 14/11/2025 15:40

(PLO)- HĐND TP.HCM hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi đang thường trú và sinh sống thực tế tại TP, nếu chưa được hưởng hỗ trợ theo các chính sách khác.

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14-11, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi đang thường trú và sinh sống thực tế tại TP, nếu chưa được hưởng hỗ trợ theo các chính sách khác.

Với nhóm học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cả hệ công lập và ngoài công lập, TP hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT, bên cạnh mức hỗ trợ tối thiểu 50% từ ngân sách Trung ương theo Luật BHYT.

Dự kiến, chính sách sẽ áp dụng cho hơn 2,56 triệu người, với tổng kinh phí khoảng 1.953 tỷ đồng mỗi năm.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung về an sinh xã hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Trình bày tờ trình trước đó, UBND TP.HCM cho biết đây là bước triển khai nhằm thống nhất chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc ban hành nghị quyết mới là cần thiết vì sau khi sáp nhập, các chính sách hỗ trợ BHYT của ba địa phương có sự khác biệt lớn.

Trong khi TP.HCM trước đây hỗ trợ có điều kiện (theo chuẩn nghèo đa chiều), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 65 tuổi; Bình Dương (trước đây) lại có chính sách riêng cho người cao tuổi 70-79 tuổi và học sinh vùng khó khăn. Việc hợp nhất địa giới hành chính buộc TP phải thiết kế chính sách chung, đảm bảo công bằng, thống nhất và phù hợp khả năng ngân sách.

Ngoài ra, TP cũng nhấn mạnh yêu cầu thực tiễn khi tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố sau sáp nhập mới đạt 83,15% (tính đến 30-9-2025), thấp hơn chỉ tiêu quốc gia. Trong khi đó, vẫn còn nhóm học sinh và người cao tuổi khó khăn chưa tham gia BHYT dù đã được hỗ trợ một phần. Việc bổ sung mức hỗ trợ được đánh giá là cần thiết để giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng cường bảo vệ sức khỏe cho nhóm dễ tổn thương và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Với chính sách này,TP.HCM kỳ vọng tạo nền tảng an sinh bền vững, củng cố niềm tin người dân trong giai đoạn chuyển đổi sau sáp nhập và góp phần tiến tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030.

Hỗ trợ người bệnh đang điều trị tại 4 bệnh viện

HĐND TP cũng thống nhất mức hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho người bệnh đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế gồm: Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Phong Bến Sắn.

Mức hỗ trợ cụ thể: 85.000 đồng/ngày/người đối với bệnh nhân phong tại Bệnh viện Bến Sắn; 170.000 đồng/ngày/người đối với người bệnh HIV/AIDS, lao kháng thuốc tại Bệnh viện Nhân Ái và bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại hai bệnh viện chuyên khoa; 255.000 đồng/ngày/người tiền ăn bổ sung vào các ngày lễ, tết.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến 94,29 tỷ đồng/năm, tăng hơn 82 tỷ đồng so với mức đang áp dụng.