Bộ Công Thương thông tin về 'siêu hội chợ 6 nhất' 14/10/2025 17:49

(PLO)- Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc chưa từng có, được kỳ vọng sẽ thành công và tạo nền tảng hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân- Hạ- Thu- Đông” thường niên.

Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước.

Đây là điều được đại diện Bộ Công Thương chia sẻ tại họp báo công bố thông tin về Hội chợ Mùa thu 2025, tổ chức chiều 14-10.

Siêu hội chợ 6 nhất dự kiến thu hút 500 nghìn khách mỗi ngày

Tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Hội chợ Mùa Thu 2025 với thông điệp “Kết nối Con người với Sản xuất - Kinh doanh” sẽ được tổ chức từ ngày 25-10 đến 4-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (Đông Anh, Hà Nội).

Hội chợ dự kiến đón tiếp 500.000 lượt khách tham quan/ngày, góp phần xúc tiến thương mại, phát triển tiêu dùng nội địa, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Từ đó, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm nay và trên 10% các năm tiếp theo.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Hội chợ Mùa Thu 2025 hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 Nhất”. Cụ thể, quy mô lớn nhất từ trước đến nay với diện tích hơn 130.000 m², 3.000 gian hàng tiêu chuẩn,

Ngoài ra, gần 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước tham gia; trong đó có 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về Hội chợ Mùa thu 2025. Ảnh: M.T

Tiếp đó, Hội chợ có không gian hiện đại nhất khi được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - công trình quy mô Top 1 Đông Nam Á và Top 10 thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết Hội chợ cũng có sản phẩm phong phú nhất với hàng chục nghìn sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, từ sản phẩm công nghiệp chế tạo đến đặc sản vùng miền.

Bên cạnh đó là chất lượng cao nhất, với các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận xuất khẩu; và hoạt động hấp dẫn nhất với hơn 30 sự kiện chuyên đề, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực. Điểm nhấn nổi bật là đêm nhạc “Dấu ấn Thanh xuân” kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường.

Cuối cùng, Hội chợ sẽ có ưu đãi tốt nhất với nhiều chương trình khuyến mại lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động “Deal mùa vàng” kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Khám phá Việt Nam qua 5 phân khu

Thông tin thêm, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Hội chợ Mùa thu 2025 là hành trình khám phá Việt Nam qua 5 phân khu chủ đề.

Đó là các phân khu: "Thu Thịnh Vượng", "Tinh hoa Văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương", "Tinh Hoa Thu Hà Nội", "Thu Đất Việt - Sắc Nước Hương Thu" và "Thu Gia Đình".

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương). Ảnh: M.T

Mặt khác, Ban Tổ chức còn mang đến chuỗi hoạt động ngoài trời sôi động, như trò chơi, concert, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang...

Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Bia với 100 loại bia thủ công của 10 thương hiệu lớn; khám phá tinh hoa ẩm thực 34 tỉnh, thành...

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 13-10, công tác chuẩn bị đã hoàn thiện trên 90%. Bao gồm, thiết kế các phân khu trưng bày, bộ nhận diện sự kiện và kế hoạch truyền thông. Cùng với đó, khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia.