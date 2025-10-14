Bộ Công Thương thông tin về 'siêu hội chợ 6 nhất'

Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước.
Đây là điều được đại diện Bộ Công Thương chia sẻ tại họp báo công bố thông tin về Hội chợ Mùa thu 2025, tổ chức chiều 14-10.
Siêu hội chợ 6 nhất dự kiến thu hút 500 nghìn khách mỗi ngày
Tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Hội chợ Mùa Thu 2025 với thông điệp “Kết nối Con người với Sản xuất - Kinh doanh” sẽ được tổ chức từ ngày 25-10 đến 4-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (Đông Anh, Hà Nội).
Hội chợ dự kiến đón tiếp 500.000 lượt khách tham quan/ngày, góp phần xúc tiến thương mại, phát triển tiêu dùng nội địa, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Từ đó, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm nay và trên 10% các năm tiếp theo.
Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Hội chợ Mùa Thu 2025 hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 Nhất”. Cụ thể, quy mô lớn nhất từ trước đến nay với diện tích hơn 130.000 m², 3.000 gian hàng tiêu chuẩn,
Ngoài ra, gần 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước tham gia; trong đó có 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Tiếp đó, Hội chợ có không gian hiện đại nhất khi được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - công trình quy mô Top 1 Đông Nam Á và Top 10 thế giới.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết Hội chợ cũng có sản phẩm phong phú nhất với hàng chục nghìn sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, từ sản phẩm công nghiệp chế tạo đến đặc sản vùng miền.
Bên cạnh đó là chất lượng cao nhất, với các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận xuất khẩu; và hoạt động hấp dẫn nhất với hơn 30 sự kiện chuyên đề, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực. Điểm nhấn nổi bật là đêm nhạc “Dấu ấn Thanh xuân” kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường.
Cuối cùng, Hội chợ sẽ có ưu đãi tốt nhất với nhiều chương trình khuyến mại lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động “Deal mùa vàng” kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Khám phá Việt Nam qua 5 phân khu
Thông tin thêm, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Hội chợ Mùa thu 2025 là hành trình khám phá Việt Nam qua 5 phân khu chủ đề.
Đó là các phân khu: "Thu Thịnh Vượng", "Tinh hoa Văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương", "Tinh Hoa Thu Hà Nội", "Thu Đất Việt - Sắc Nước Hương Thu" và "Thu Gia Đình".
Mặt khác, Ban Tổ chức còn mang đến chuỗi hoạt động ngoài trời sôi động, như trò chơi, concert, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang...
Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Bia với 100 loại bia thủ công của 10 thương hiệu lớn; khám phá tinh hoa ẩm thực 34 tỉnh, thành...
Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 13-10, công tác chuẩn bị đã hoàn thiện trên 90%. Bao gồm, thiết kế các phân khu trưng bày, bộ nhận diện sự kiện và kế hoạch truyền thông. Cùng với đó, khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia.
Tại Hội chợ Mùa thu 2025, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức phân khu Tinh hoa Thu Hà Nội. Thông tin về phân khu này, ông Nguyễn Ánh Dương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết phân khu này tổ chức sẽ giới thiệu những sản phẩm tinh hoa nhất của Hà Nội, bao gồm sản phẩm công nghệ, OCOP, hay sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 1.350 làng nghề...
Ngoài ra, khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp các công đoạn làm đồ gốm, mây tre đan, đồ gỗ...
Hiện, TP Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, rà soát, lựa chọn các đơn vị doanh nghiệp uy tín, có cam kết về mẫu mã, chất lượng sản phẩm.
Các lực lượng y tế, quản lý thị trường cũng được phân công kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, giá cả... trước và trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Lưu ý thêm, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng TP Hà Nội và Trung tâm VEC nên công bố số hotline để kịp thời lắng nghe những ý kiến phản ảnh của người dân đến hội chợ để khắc phục nhanh nhất.