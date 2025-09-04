Lần đầu xe buýt hai tầng xuất hiện ở hội chợ về du lịch đang diễn ra ở TP.HCM 04/09/2025 16:09

(PLO)- Trong ngày đầu Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2025 đã sôi động với lượng lớn khách tham quan đăng ký mua tour, tạo không khí nhộn nhịp tại các gian hàng lữ hành.

Ngay ngày khai mạc (4-9), Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2025) với chủ đề “Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động” đã thu hút đông đảo khách tham quan và nhà mua hàng quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 520 đơn vị, thương hiệu, cùng 28 tỉnh, thành phố trên cả nước và hơn 250 người mua quốc tế cấp cao đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dự kiến, hội chợ sẽ mở ra hơn 12.000 cuộc hẹn giao thương và đón gần 30.000 lượt khách.

Các gian hàng của doanh nghiệp lữ hành nhộn nhịp trong ngày đầu khai mạc hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM. Ảnh: TT.

Ngày đầu tiên của Hội chợ ITE HCMC 2025 ghi nhận không khí nhộn nhịp tại các gian hàng của doanh nghiệp lữ hành, khi nhiều tour du lịch trong và ngoài nước được chào bán kèm ưu đãi hấp dẫn.

Nhiều khách tham quan tranh thủ đặt tour trực tiếp tại hội chợ để hưởng mức giá tốt cùng quà tặng đặc biệt. Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mới, ITE HCMC còn trở thành dịp để doanh nghiệp kết nối khách hàng, kích cầu thị trường và góp phần tạo sức lan tỏa cho du lịch Việt Nam dịp cuối năm.

Ông Đặng Hiếu Trung, Tổng Giám đốc Focus Travel Group, chia sẻ: “Chúng tôi hướng đến trở thành thương hiệu chuyên biệt về du lịch đường biển và đường sông hạng sang, với sứ mệnh kết nối Việt Nam cùng những dòng sông huyền thoại trên thế giới”.

TP.HCM đang đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị du lịch biển, không chỉ trung chuyển mà còn là điểm xuất phát của nhiều hải trình quốc tế. Theo ông Hiếu, ITE 2025 trở thành “sân khấu” để các doanh nghiệp giới thiệu loạt sản phẩm mới, đúng định hướng quốc gia.

Các sản phẩm du lịch đường biển thu hút du khách đến tìm hiểu.

5 sản phẩm đặc sắc ra mắt tại ITE 2025 gồm: xuôi dòng Volga khám phá văn hóa (Nga, 12 ngày 11 đêm), Mùa đông huyền ảo (Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, 8 ngày 8 đêm), Ba quốc gia – một dòng sông (Áo – Hungary – Slovakia, 10 ngày 9 đêm); Kỳ quan Dương Tử (Trung Quốc, 8 ngày 8 đêm) và Dấu ấn Mê Kông.

Đến hội chợ ITE HCMC, du khách còn lựa chọn các sản phẩm du lịch bằng du thuyền chuẩn quốc tế đến gần hơn với người Việt.

Lần đầu tiên, một chiếc xe buýt hai tầng đưa vào không gian Hội chợ trở thành điểm nhấn độc đáo, thu hút đông đảo khách tham quan và đối tác quốc tế.

Bên trong khoang xe, nhiều hoạt động kết nối B2B được tổ chức với hơn 100 đối tác trong và ngoài nước đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, châu Âu và các quốc gia trong khu vực.

Không chỉ là gian hàng giới thiệu sản phẩm, chiếc xe buýt còn biến thành điểm check-in ấn tượng, nơi khách tham quan và người mua quốc tế có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ngay giữa hội chợ.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam, cho biết: “Tại ITE HCMC 2025, chúng tôi mong muốn mang một dấu ấn khác biệt khi lần đầu tiên đưa nguyên mẫu xe buýt hai tầng vào không gian hội chợ, thay vì chỉ dựng mô hình gian hàng như thông lệ. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu sản phẩm mà còn là cách để quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM sinh động, gần gũi và bền vững hơn.”

Du khách quốc tế đến tìm hiểu các sản phẩm xe buýt hai tầng.

Đại diện Công ty BenThanh Tourist cho biết công ty cũng tung hàng loạt tour giảm giá sâu, trong đó, các tour châu Âu có mức giảm cao nhất, đến 5 triệu đồng/khách, giá tour còn từ 69,99 triệu đồng. Chùm tour Úc được ưu đãi 3 triệu đồng/khách, giá còn từ 51,99 triệu đồng. Chùm tour Đông Bắc Á (bao gồm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan)....

Bên cạnh chùm tour giảm giá sốc, BenThanh Tourist còn mang tới hơn 200 tour du lịch trong và ngoài nước với giá ưu đãi dành riêng cho khách hàng hội chợ. Tùy tuyến điểm, các tour du lịch nước ngoài được giảm tối đa 5 triệu đồng/khách, tour du lịch nội địa được giảm tối đa 200.000 đồng/khách.

BenThanh Tourist còn mang tới hơn 200 tour du lịch trong và ngoài nước.

Du khách trải nghiệm nặn tò he tại gian hàng.

Gian hàng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam), với chủ đề “Say đắm Thu Hàn - Fall in Korea” mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm đa dạng.

Dưới đây là một số gian hàng tại hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM trong ngày 4-9: