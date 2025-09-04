Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Du lịch không chỉ là những chuyến trải nghiệm... 04/09/2025 14:07

(PLO)- Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải hai con đường tách biệt mà là hai trụ cột song hành để kiến tạo một ngành du lịch hiện đại.

Sáng 4-9, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19, Bộ VH-TT&DL tổ chức Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”.

Tại đây, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy hai xu hướng này, nhằm kiến tạo ngành du lịch bền vững, thông minh và thích ứng với xu thế toàn cầu.

Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”. Ảnh: Thuận Văn.

Hai trụ cột song hành kiến tạo ngành du lịch hiện đại

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, diễn đàn là dịp để tìm kiếm các giải pháp tái định vị, tái định hình và tái cấu trúc sự phát triển du lịch ở từng quốc gia, khu vực và toàn cầu, hướng đến mục tiêu bền vững.

Qua đó, ngành du lịch có thể xây dựng lộ trình và kế hoạch chung cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu các bên liên quan, thúc đẩy tăng trưởng lâu dài. Với vị thế siêu đô thị, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch lớn của Việt Nam, TP.HCM sẽ rút ra những bài học để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao và tạo giá trị gia tăng bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu. Ảnh: Thuận Văn.

Tiếp nối quan điểm trên, Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải là hai con đường tách biệt mà là hai trụ cột song hành để kiến tạo một ngành du lịch hiện đại, bền vững và nhân văn. Chuyển đổi số giúp đổi mới mô hình quản trị điểm đến, tối ưu hóa xúc tiến quảng bá, trong khi chuyển đổi xanh thể hiện cam kết với thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng.

Ông Chính kêu gọi ngành du lịch đổi mới tư duy, chuyển từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang “phát triển bền vững”, từ dịch vụ đơn thuần sang kinh tế sáng tạo, đồng thời tăng cường hành động và hợp tác.

Ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính Phủ phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: Thuận Văn.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam cần tập trung hoàn thiện khung chính sách về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; thúc đẩy cơ chế thử nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; đẩy mạnh liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị bền vững; đầu tư phát triển nhân lực số và nhân lực xanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa qua các chương trình tài chính; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài.

“Du lịch không chỉ là những chuyến trải nghiệm... mà còn là nút chạm, là hành trình mở rộng tâm hồn, gắn kết con người, kiến tạo hòa bình và phát triển. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi tham gia vào quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành du lịch một cách chủ động và hiệu quả"- ông Chính nói.

5 nhóm giải pháp trọng tâm

Việc thúc đẩy đồng thời chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được đánh giá là định hướng chiến lược, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò tiên phong của ngành du lịch trong phát triển kinh tế xanh và kinh tế số, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu Net Zero tại Việt Nam.

Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho rằng quá trình này vẫn còn nhiều khó khăn đó là hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, thiếu nhân lực số và nhân lực xanh, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp còn hạn chế, nguồn tài chính chưa đáp ứng. Trong khi tiêu thụ năng lượng, tài nguyên và phát thải vẫn ở mức cao. Đặc biệt, nhận thức về phát triển bền vững và du lịch thông minh của một bộ phận tổ chức, cá nhân chưa đầy đủ.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Thuận Văn.

Trong giai đoạn tới, Bộ trưởng cho biết ngành Du lịch sẽ tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về du lịch xanh, cơ sở dữ liệu và bản đồ số; đồng thời bảo đảm quy hoạch không phá vỡ cảnh quan, môi trường.

Thứ hai, phát triển du lịch gắn với gìn giữ tài nguyên và di sản, khuyến khích đầu tư xanh, bền vững; đánh giá tác động môi trường trước khi cấp phép dự án.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, năng lượng tái tạo và vật liệu sạch; khuyến khích mô hình du lịch ít phát thải, thúc đẩy tài chính xanh.

Thứ tư, nâng cao nhận thức toàn ngành và cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của người dân, “xanh hóa” hoạt động du lịch và xây dựng điểm đến xanh - sạch - đẹp.

Thứ năm là tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ chuyển giao công nghệ và nguồn lực tài chính toàn cầu cho phát triển du lịch bền vững.

Bộ VH-TT&DL và Bộ Y tế công bố biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển du lịch y tế hiệu quả và bền vững giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Thuận Văn.