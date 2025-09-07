Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM với hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương 07/09/2025 21:50

(PLO)- Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2025 khép lại sau bốn ngày diễn ra sôi động với hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương, khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực và toàn cầu.

Tối 7-9, Sở Du lịch TP.HCM đã có tổng kết Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025). Sau bốn ngày tổ chức, sự kiện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật cả về quy mô, lượng khách tham dự lẫn hiệu quả xúc tiến thương mại – du lịch.

Hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương

Sau bốn ngày diễn ra sôi động (từ ngày 3 đến 6-9), ITE HCMC 2025 cùng Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu lần thứ 12 (TPO 2025) đã để lại nhiều dấu ấn.

Với chủ đề “Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động”, ITE HCMC 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện du lịch quốc tế uy tín hàng đầu của Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mê Kông.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 19 với 500 đơn vị và thương hiệu tham gia triển lãm tại 402 gian hàng. Ảnh: TT

Sự kiện quy tụ hơn 550 khách quốc tế cao cấp đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ; 41 đoàn đại biểu Bộ ngành phụ trách du lịch, Thị trưởng và Đô trưởng các thành phố quốc tế, trong đó có 17 đoàn cấp cao từ khu vực Mê Kông và nhiều châu lục, cùng 15 cơ quan ngoại giao tại TP.HCM.

Ngoài ra, có 256 người mua quốc tế từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 30 tập đoàn lữ hành hàng đầu thế giới, cùng 500 đơn vị và thương hiệu tham gia triển lãm tại 402 gian hàng. Trong nước, tất cả 34 tỉnh, thành phố đều góp mặt, trong đó 28 địa phương có gian hàng triển lãm.

Hoạt động giao thương đạt kết quả ấn tượng với hơn 20.050 cuộc hẹn giữa người mua quốc tế và các đơn vị tham gia, gần 50% trong số đó đã đi đến ký kết thành công.

Kết quả này có sự đồng hành quan trọng của 60 thương vụ và chi nhánh thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong công tác mời đoàn và kết nối. Hội chợ cũng thu hút 46.100 lượt khách tham quan, gồm 35.550 khách thương mại và 10.555 khách công chúng.

ITE HCMC 2025 cũng tổ chức 9 diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của 9 diễn giả quốc tế, 33 chuyên gia trong nước và hơn 2.500 đại biểu, mang đến nhiều góc nhìn, giải pháp thúc đẩy hợp tác và phát triển du lịch bền vững.

Hội chợ với hơn 20.050 cuộc hẹn giao thương. Ảnh: TT

Đánh dấu hành trình vươn mình của ngành du lịch Việt Nam

Theo Sở Du lịch TP.HCM, đây là lần đầu tiên ITE HCMC được tổ chức song song với ba sự kiện quốc tế tầm cỡ khác, gồm Đại hội đồng TPO 2025, Vietnam International Sourcing - Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa Quốc tế lần thứ 3 và Diễn đàn Xuất khẩu TP.HCM 2025. Sự kết hợp này tạo nên một tuần lễ kinh tế - du lịch quốc tế sôi động, vừa thúc đẩy du lịch MICE (hội nghị, triển lãm, sự kiện), vừa gắn kết chặt chẽ giữa du lịch, thương mại, logistics và xuất khẩu.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam trở thành điểm hẹn quy tụ lãnh đạo, doanh nghiệp, chuyên gia, người mua và báo chí quốc tế, qua đó nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ du lịch, thương mại toàn cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình khảo sát điểm đến dành cho người mua và báo chí quốc tế (famtrip và presstrip) đã tạo một dấu ấn đặc biệt. Hoạt động này vừa giới thiệu trực tiếp các sản phẩm du lịch độc đáo của Việt Nam, vừa góp phần lan tỏa hình ảnh TP.HCM như một điểm đến giàu văn hóa – lịch sử, hiện đại, năng động và cởi mở.

Đoàn người mua quốc tế tham quan điểm đến Dinh Độc Lập trong chương trình khảo sát điểm đến của hội chợ. Ảnh: TT

Chia sẻ sau chuyến đi, bà Maria Lopez, người mua quốc tế đến từ Tây Ban Nha, cho biết bà thực sự ấn tượng với các điểm đến lịch sử của TP.HCM. Dinh Độc Lập và Bảo tàng Mỹ thuật không chỉ hấp dẫn bởi kiến trúc mà còn mang lại những câu chuyện văn hóa, lịch sử sâu sắc. Theo bà, đây chắc chắn là sản phẩm du lịch có sức hút lớn với khách quốc tế, đặc biệt là những ai quan tâm đến trải nghiệm văn hóa và di sản.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, khẳng định ITE HCMC 2025 thành công một lần nữa khẳng định vị thế là sự kiện du lịch hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn trong khu vực Mê Kông và châu Á - Thái Bình Dương, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình vươn mình của ngành du lịch Việt Nam.

ITE HCMC 2025 khẳng định vị thế là sự kiện du lịch hàng đầu. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo bà Ánh Hoa, sự kiện không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn chiến lược, nơi doanh nghiệp cùng nhau định hình tương lai, nắm bắt xu hướng mới và triển khai những sản phẩm đặc sắc.

"Sự đổi mới trong cách tổ chức cùng quy mô ngày càng nâng tầm đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng trưởng khách du lịch và mở rộng kết nối để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới" - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh.