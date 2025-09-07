TP.HCM có tiềm năng trở thành trung tâm du lịch toàn cầu 07/09/2025 09:00

(PLO)- Với dân số trẻ, những con phố sôi động cùng sự giao thoa giữa lịch sử và hiện đại, TP.HCM mang đến trải nghiệm độc đáo

Nhân dịp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP toàn cầu (TPO) vừa được tổ chức tại TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc phỏng vấn với bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO.

Bà Kang Da-eun đã chia sẻ vai trò của TP.HCM trong mạng lưới TPO, cũng như những cơ hội, thách thức và định hướng chiến lược để các đô thị thành viên cùng nhau nắm bắt xu hướng chuyển đổi số, phát triển xanh và hợp tác bền vững.

Cốt lõi là sự cân bằng

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO

- Phóng viên: Khi đến TP.HCM, bà cảm nhận thế nào về tiềm năng du lịch của thành phố? Đồng thời, bà nhìn nhận vai trò của TP.HCM trong mạng lưới TPO ra sao?

+ Bà Kang Da-eun: Ngay từ lần đầu đặt chân đến, nhiều du khách đã ấn tượng bởi sức sống và năng lượng của TP.HCM. Với dân số trẻ, những con phố sôi động cùng sự giao thoa giữa lịch sử và hiện đại, thành phố mang đến trải nghiệm độc đáo. Vị trí đắc địa, kết nối với Đồng bằng sông Cửu Long và bờ biển phía Nam càng tạo điều kiện để du lịch phát triển đa dạng, tích hợp.

Là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, TP.HCM đóng vai trò động lực của khu vực phía Nam và là điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng du lịch nhanh chóng. Đặc biệt, thành phố cũng là một trong những thành viên sáng lập TPO và đã giữ vai trò Ủy viên Ủy ban Điều hành suốt 24 năm qua, góp phần kết nối các đô thị Việt Nam với mạng lưới TPO rộng lớn.

Năm nay, Đại hội đồng TPO được tổ chức song song với Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2025 và nhiều triển lãm lớn thu hút khoảng 30.000 đại biểu, lãnh đạo thành phố thành viên và đối tác toàn cầu. Sự kiện vừa tôn vinh ngành du lịch, vừa mở ra diễn đàn hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực, góp phần định vị TP.HCM như một thành phố toàn cầu thực sự.

Lần đầu tiên TP.HCM đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO. Ảnh: Thuận Văn.

- Với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: nắm bắt chuyển đổi số và xanh”, Đại hội đồng TPO lần thứ 12 đặt ra nhiều kỳ vọng. Theo bà, đâu là thách thức, cơ hội trọng yếu và các giải pháp chiến lược nào sẽ giúp các thành phố thành viên vững bước trong tiến trình chuyển đổi này?

+ Những thách thức lớn nhất hiện nay là sự chênh lệch năng lực giữa các thành phố và tính cấp bách của biến đổi khí hậu. Một số TP có cơ sở hạ tầng và nguồn lực mạnh, trong khi nhiều nơi vẫn thiếu hệ thống quản lý để khai thác tài sản văn hóa, thiên nhiên một cách có trách nhiệm.

Song song đó, cơ hội cũng mở ra không ít. Đổi mới kỹ thuật số cho phép dự báo tốt hơn, quản lý tài nguyên hiệu quả và cá nhân hóa dịch vụ, trong khi chuyển đổi xanh tạo giá trị mới thông qua phát triển có trách nhiệm. Cốt lõi là sự cân bằng – du lịch chỉ có thể bền vững khi mang lại hạnh phúc cho cả du khách lẫn cộng đồng địa phương.

Để hỗ trợ các TP, TPO đang triển khai Chỉ số Du lịch Tốt với các đối tác quốc tế nhằm đo lường và đánh giá hiệu suất phát triển. Tại hội nghị lần này, sáng kiến Nền tảng Chân trời Xanh cũng được đề xuất, định hướng bởi chiến lược PEC (Thúc đẩy - Mở rộng - Hợp tác), nhằm thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, mở rộng đổi mới và tăng cường hợp tác trong các dự án xanh.

Không chỉ quảng bá “viên ngọc ẩn” ở những điểm đến ít được biết đến, TPO còn kết nối các tài nguyên trong lòng các thành phố với những điểm đến chính để tạo ra hành trình đa dạng hơn. Bên cạnh đó, Chỉ số Du lịch Tốt, Nền tảng Chân trời Xanh, Giải thưởng Du lịch Xuất sắc và các chương trình trao đổi thanh thiếu niên được xem là những công cụ then chốt giúp các đô thị thích ứng với xu hướng mới, đồng thời lồng ghép yếu tố trách nhiệm và xanh vào chính sách phát triển.

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO trao tặng kỷ niệm chương cho lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: Thuận Văn.

- Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang phục hồi, sự hợp tác giữa các thành phố trong mạng lưới TPO có ý nghĩa ra sao? Bà có thể giới thiệu một số mô hình hợp tác điển hình đã đem lại hiệu quả nổi bật?

+ Hợp tác giữa các thành phố trong mạng lưới TPO được xem là chìa khóa cho phục hồi du lịch và tăng trưởng bền vững. Bởi lẽ, không một thành phố nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ những thách thức phức tạp hiện nay. Khi biết cách kết nối và bổ trợ lẫn nhau, các thành phố sẽ cùng nhau tạo ra giá trị lớn hơn.

Một ví dụ tiêu biểu là chương trình M-CLIP tại bang Perak (Malaysia), nơi bốn thành phố Ipoh, Kampar, Taiping và Manjung đã liên kết thế mạnh về ẩm thực, du lịch giáo dục, di sản sinh thái và du lịch ven biển để hình thành gói sản phẩm tích hợp, mang đến trải nghiệm đa dạng và quảng bá hiệu quả những điểm đến ít được biết đến.

Tương tự, thành phố Ulsan (Hàn Quốc) đã tổ chức roadshow tại Quảng Châu (Trung Quốc), giới thiệu các nguồn lực du lịch công nghiệp và sinh thái, trong khi Quảng Châu hỗ trợ kết nối thị trường và mạng lưới rộng lớn. Ở một khía cạnh khác, Busan còn tận dụng hệ thống màn hình quảng cáo tại những điểm du lịch nổi tiếng để giới thiệu các điểm tham quan tiềm ẩn của 22 TP thành viên TPO, qua đó giúp nâng cao hình ảnh và lan tỏa cơ hội cho những đô thị nhỏ hơn.

Nâng cao vị thế trung tâm du lịch toàn cầu

- Để khẳng định vị thế trung tâm du lịch toàn cầu, TP.HCM nên đẩy mạnh hợp tác với các thành phố thành viên TPO theo hướng nào, thưa bà?

+ TP.HCM đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu khi nhiều năm đảm nhiệm vị trí Ủy viên Ủy ban Điều hành TPO. Dựa trên nền tảng này, thành phố có thể tiếp tục củng cố thương hiệu và sức hút du lịch quốc tế. Một hướng đi tiềm năng là dẫn dắt các chương trình hợp tác chung, chẳng hạn như V-CLIP kết nối điểm đến lớn với các thành phố nhỏ hơn, khuyến khích du lịch lưu trú dài ngày, đa điểm đến và thúc đẩy chính sách phát triển bền vững.

Bằng việc tăng cường liên kết với các đô thị lân cận, TP.HCM có cơ hội nâng cao vị thế như một trung tâm du lịch toàn cầu thực sự. Song song đó, việc tham gia các sự kiện quốc tế, chương trình trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực du lịch xanh và đổi mới số cũng giúp thành phố định vị mình như một hình mẫu về du lịch đô thị bền vững tại châu Á – Thái Bình Dương.

TP.HCM có cơ hội nâng cao vị thế như một trung tâm du lịch toàn cầu thực sự. Ảnh: Thuận Văn.

Đặc biệt, việc sáp nhập hành chính vừa qua đã tạo thêm lợi thế quan trọng. Khi các tài nguyên văn hóa, cộng đồng và thiên nhiên đa dạng được đặt dưới một hệ thống quản lý thống nhất, TP.HCM có thể mang đến cho du khách trải nghiệm liền mạch và toàn diện hơn.

Sự sáp nhập cũng nâng cao hiệu quả hạ tầng giao thông, lưu trú, hội nghị, đồng thời tạo môi trường hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Đây chính là nền tảng để TP.HCM phát huy tối đa tiềm năng, vươn lên thành một trung tâm du lịch mạnh mẽ hơn trong khu vực và chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội hợp tác mới với các thành phố thành viên TPO.

- Xin cảm ơn bà.