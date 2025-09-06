TP.HCM được vinh danh giải thưởng Tiếp thị Du lịch xuất sắc 06/09/2025 17:24

(PLO)- Chiến dịch “Find Your Vibes” đã mang về cho TP.HCM giải thưởng Tiếp thị Du lịch xuất sắc tại Đại hội đồng TPO lần thứ 12, góp phần khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 diễn ra ở TP.HCM, TP.HCM đã được vinh danh Thành phố xuất sắc ở hạng mục Giải thưởng Tiếp thị Du lịch với chiến dịch “Tìm đúng chất, chạm đúng cảm” (Find Your Vibes).

Tại sự kiện trao giải tối 5-9, Đại hội đồng TPO đã trao các giải thưởng thường niên cho những thành phố thành viên có nỗ lực nổi bật trong năm 2024, bao gồm: Giải thưởng Tiếp thị Du lịch; Giải thưởng Đổi mới Du lịch; Giải thưởng Du lịch Bền vững; Giải thưởng Lãnh đạo.

TP.HCM đã được vinh danh Thành phố xuất sắc ở hạng mục Giải thưởng Tiếp thị Du lịch. Ảnh: TT.

Trong đó, Giải thưởng Tiếp thị Du lịch nhằm ghi nhận những chính sách sáng tạo, bền vững cùng các nỗ lực nâng tầm thương hiệu điểm đến. Đây cũng là minh chứng cho sự thành công của một chiến dịch quảng bá bài bản, thể hiện rõ bản sắc độc đáo của TP.HCM trên quy mô quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi nhận được Giải thưởng Tiếp thị Du lịch xuất sắc. Giải thưởng này khẳng định hướng đi đúng đắn khi thành phố lựa chọn phương thức hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng."

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ tại lễ trao giải. Ảnh: TT.

Theo bà Ánh Hoa, chính sự đồng lòng đã giúp xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao, triển khai chiến dịch tiếp thị hiệu quả, lan tỏa hình ảnh TP.HCM đến bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của du lịch thành phố trên bản đồ thế giới.

Chiến dịch “Find Your Vibes” mang đến thông điệp không chỉ là lời mời gọi du khách khám phá những góc phố, câu chuyện, sắc thái và hương vị độc đáo, mà còn khơi dậy hành trình cảm xúc, trải nghiệm và nhịp điệu riêng trong mỗi trái tim.

Mỗi công trình, địa danh hay điểm đến đều là một “người kể chuyện” về thành phố năng động, nơi truyền thống giao thoa cùng hiện đại, nơi quá khứ được tôn vinh và tương lai rộng mở. Đó chính là nhịp sống sôi động, tinh thần cởi mở và nguồn năng lượng tích cực mà TP.HCM tự hào gửi gắm đến bạn bè năm châu.