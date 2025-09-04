Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác phát triển du lịch 04/09/2025 19:25

Chiều 4-9, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 19, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Hout Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia nhằm trao đổi về hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với Ngài Hout Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia. Ảnh: TT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch được ký từ năm 2020, Việt Nam và Campuchia đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Thực tế số liệu năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy sự hợp tác này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, phù hợp với mục tiêu và cam kết của biên bản ghi nhớ.

Theo thống kê, khách Campuchia đến Việt Nam đạt khoảng 400.000 lượt, trong khi chiều ngược lại, hơn 600.000 lượt khách Việt Nam đã sang Campuchia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Văn hóa và di sản chính là nền tảng quan trọng để thu hút, quảng bá du lịch, giúp du khách hai nước cũng như bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa.

Ông Hùng đánh giá tiềm năng hợp tác và trao đổi khách rất lớn, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên thống nhất nhiều giải pháp để gia tăng lượng khách. Không chỉ dừng lại ở du lịch, hợp tác này còn góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó láng giềng, từ đó nhân dân hai nước tiếp tục đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Về phía Campuchia, Bộ trưởng Du lịch Hout Hak đánh giá, Việt Nam và Campuchia luôn gắn bó trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững và lâu dài. Hai quốc gia có chung đường biên giới, thuận lợi kết nối bằng đường bộ, đường sông và đường hàng không.

Ông Hout Hak cho rằng hai nước có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch, có thể bổ trợ cho nhau để cùng phát triển. Thời gian qua, hoạt động quảng bá và tuyên truyền về tiềm năng du lịch đã được quan tâm triển khai, song vẫn cần mở rộng hơn nữa.

Đại diện hai nước trao tặng quà kỷ niệm trong chuyến làm việc. Ảnh: TT.

Bộ trưởng Hout Hak đề nghị Việt Nam hỗ trợ tăng cường phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát du lịch, tạo điều kiện để đoàn Campuchia sang Việt Nam và đoàn Việt Nam sang Campuchia tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm. Hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác, đặc biệt trong phát triển du lịch đường bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại của du khách.

Phía Campuchia cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa mục tiêu này. Ngoài ra, hai nước có thể cùng hợp tác tổ chức các sự kiện quảng bá tại khu vực biên giới như giải đua xe, chạy marathon… qua đó tăng cường kết nối và nâng cao sức hút du lịch song phương.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã chụp ảnh lưu niệm, thể hiện quyết tâm chung tay thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt.