Cơ hội đào tạo nguồn nhân lực du lịch, ẩm thực chuẩn 5 sao tại Singapore 05/09/2025 12:54

(PLO)- Paradise Group là thương hiệu ẩm thực nổi tiếng châu Á, sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp với quy mô lớn và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Bốn sinh viên xuất sắc của Khoa Du lịch và Ẩm thực, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) vừa vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe để được thực tập tại Paradise Group Singapore - tập đoàn ẩm thực hàng đầu châu Á thông qua đối tác Polaris.

Chương trình thực tập ba tháng (từ 10-9 đến 10-12), sẽ giúp các sinh viên trau dồi phong cách làm việc quốc tế, kỹ năng ngoại ngữ và sự tự tin khi hội nhập toàn cầu. Đây không chỉ là cơ hội tiếp cận nghề nghiệp quốc tế mà còn là dịp để sinh viên HUIT khẳng định bản lĩnh hội nhập, lan tỏa hình ảnh năng động và trách nhiệm.

Sinh viên trường sẽ được tiếp cận môi trường làm việc chuẩn 5 sao tại Singapore.

TS Hoàng Ngọc Hiển, Trưởng Bộ môn Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống nhấn mạnh: “Kỳ thực tập quốc tế giúp sinh viên gắn kết lý thuyết với thực tiễn, rèn luyện tác phong làm việc chuẩn quốc tế, thêm ngoại ngữ và hội nhập đa văn hóa...”

Chương trình hợp tác quốc tế giữa HUIT và Paradise Group, giúp các sinh viên tiếp cận môi trường làm việc chuẩn 5 sao tại Singapore, quy trình quản lý nhà hàng và dịch vụ khách hàng đa quốc gia. Kỳ thực tập sẽ là bước đệm quan trọng, giúp sinh viên thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành dịch vụ – du lịch thời kỳ hội nhập.

