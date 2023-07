TP.HCM đang thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch

12/07/2023 16:50

(PLO)- 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã cung cấp ra thị trường 25,3 triệu tấn than, bằng 54% kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2022.