Thêm hãng bay chuyển làm thủ tục sang nhà ga T3, Tân Sơn Nhất 08/08/2025 16:28

(PLO)- Bamboo Airways trở thành hãng hàng không thứ hai sau Vietnam Airlines chính thức khai thác tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Từ 18-8, Bamboo Airways chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM sang nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong giai đoạn đầu chuyển sang nhà ga mới, các chuyến bay của hãng này được làm thủ tục tại các quầy 45 - 50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43 - 52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế.

Quầy vé giờ chót của Bamboo Airways được đặt ngay tại khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Để việc chuyển đổi được thuận tiện, hãng đã xây dựng chính sách hỗ trợ cho hành khách có chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất trong 7 ngày đầu tiên (từ 18-8 đến 25-8).

Cụ thể, các trường hợp hành khách bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 do chưa nắm được thông tin, nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận, hãng sẽ hỗ trợ đổi vé hoàn toàn miễn phí cho hành khách sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Nhà ga T3 có nhiều thiết bị làm thủ tục hiện đại. Ảnh: ACV

Trong trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ hành khách đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé sang chuyến bay gần nhất còn chỗ. Đối với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình vào ngày hôm sau.

Đại diện hãng Bamboo Airways cho biết trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên quá tải, việc chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 - nhà ga mới hiện đại, quy mô lớn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và góp phần nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chính sách hỗ trợ hợp lý cho các hành khách còn bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu chuyển giao, chúng tôi hy vọng việc chuyển khai thác toàn bộ các chuyến bay nội địa ở nhà ga T3 sẽ diễn ra thuận lợi”- đại diện Bamboo Airways cho hay.