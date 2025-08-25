Vì sao ẩm thực chay trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn? 25/08/2025 10:57

(PLO)- Ẩm thực chay mùa Vu Lan không chỉ là lựa chọn ẩm thực thanh tịnh mà còn trở thành cầu nối văn hóa, gắn kết gia đình và thu hút khách du lịch.

Vào tháng Vu Lan, ẩm thực chay trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và du khách. Ghi nhận tại TP.HCM, các nhà hàng, quán ăn chay đã tung ra nhiều thực đơn đặc sắc, giới thiệu các món mới lạ dưới hình thức tiệc buffet để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Thực đơn chay ngày càng đa dạng với hàng trăm món ăn, từ truyền thống như nem, gỏi ngó sen, bún Huế đến các món mang phong vị hiện đại như cà ri Nhật, mì Udon xào nấm, sushi, sashimi chay...

Chị Hoài An (ngụ phường Bến Thành, quận 1) chia sẻ: “Mỗi năm đến mùa Vu Lan, gia đình tôi thường chọn ăn chay cả tháng. Ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tinh thần nhẹ nhàng, thanh thản hơn”.

Không gian ẩm thực chay tại nhà hàng Chay Garden thu hút đông đảo thực khách. Ảnh: TT.

Nhiều nhà hàng còn tổ chức các chương trình ẩm thực đặc biệt để gắn kết cộng đồng. Đơn cử, chương trình “Chay lành - Kết nối tình yêu thương gia đình” của nhà hàng Chay Garden (quận 3) được thiết kế như một khu vườn ẩm thực, nơi thực khách có thể thưởng thức hơn 100 món chay trong không gian ấm cúng bên người thân.

Bà Tô Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ẩm thực Việt Nam, cho biết: “Tháng 7 Âm lịch là dịp để mỗi người tri ân cha mẹ, các bậc sinh thành. Với hơn 100 món chay chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên, các chương trình ẩm thực chay không chỉ mang đến trải nghiệm phong phú mà còn khẳng định xu hướng ăn chay vì sức khỏe, sống thuận tự nhiên. Đây là cách gieo những ‘hạt lành’, lan tỏa lối sống tốt đẹp và an yên đến cộng đồng”.

Món chay được chế biến tinh tế, kết hợp nguyên liệu truyền thống và hiện đại với các món phở cuốn, cuốn ngũ sắc với nấm...

Chả giò, bột chiên rau củ, bánh bao chiên chấm sữa... Ảnh: TT.

Mì sốt nấm chay là sự hòa quyện của nhiều loại nấm tươi, kết hợp cùng lớp sốt béo ngậy được chế biến từ kem đặc thuần chay 9 loại hạt. Sốt thơm bùi, mịn sánh, đậm vị hạt, mang đến trải nghiệm ẩm thực thanh đạm mà trọn vẹn hương vị.

Song song đó, các khách sạn lớn cũng nhanh nhạy nắm bắt xu hướng. Khách sạn Viễn Đông (phường Bến Thành) đã giới thiệu buffet chay với hơn 50 món, phục vụ khách từ ngày 22-8 đến 22-9-2025.

Thực đơn gồm cả món Việt như cơm tấm sườn bì chả, bún bò và các món quốc tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc phiên bản thuần chay, tạo sự hấp dẫn ngay giữa lòng thành phố. Buffet phục vụ hai khung giờ trưa (11giờ 30 - 13 giờ 30) và tối (18 giờ – 20 giờ 30) với giá 189.000 đồng/vé, khách đặt trước một ngày còn được giảm 10%.

Buffet chay với hơn 50 món thuần chay tại khách sạn Viễn Đông.

Bún bò, bún riêu...với nước dùng ninh từ nấm và củ quả, thanh tao mà đậm đà.

Cơm tấm chay được biến tấu từ món ăn quen thuộc, mang hương vị thanh đạm mùa Vu Lan.

Không dừng lại ở nhu cầu ẩm thực, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu khai thác ẩm thực chay như một sản phẩm du lịch đặc thù. Các tour “Ẩm thực chay mùa Vu Lan” được xây dựng với hành trình kết hợp tham quan danh thắng, viếng chùa, tham gia khóa tu ngắn ngày và trực tiếp học chế biến món chay.

Ông Nguyễn Văn Hòa, đại diện một công ty du lịch tại TP.HCM chia sẻ: “Khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu và Mỹ, rất quan tâm đến ẩm thực chay vì gắn với sức khỏe và môi trường. Khi kết hợp cùng yếu tố tâm linh, văn hóa Phật giáo, sản phẩm du lịch chay của Việt Nam trở nên độc đáo, khác biệt so với nhiều quốc gia trong khu vực”.

Món sushi, sashimi chay được chế biến khéo léo, mang hương vị mới lạ.

Các chuyên gia cho rằng sự kết hợp này vừa làm phong phú sản phẩm du lịch, vừa góp phần quảng bá Việt Nam như một điểm đến thân thiện, gắn liền với lối sống xanh. Những lớp học nấu ăn chay, hội thảo về triết lý ăn chay hay các lễ hội ẩm thực chay có thể phát triển thành sản phẩm đặc trưng.