Quách Ngọc Ngoan chấn thương, Tuấn Trần 'say sóng' khi đóng phim Tết ‘Báu vật trời cho’ 07/02/2026 21:38

(PLO)- Quách Ngọc Ngoan chia sẻ về việc bị chấn thương, Tuấn Trần kể chuyện ‘say sóng’ khi đóng phim Tết "Báu vật trời cho".

Chiều 7-2, suất chiếu sớm phim Tết Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thành Sơn diễn ra tại TP.HCM.

"Báu vật trời cho" tái hiện văn hoá miền biển với Lễ hội Nghinh Ông. Ảnh: ĐPCC

Tại đây, đạo diễn Lê Thành Sơn, cùng dàn diễn viên như nghệ sĩ Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Tuấn Trần… đã có những chia sẻ về dự án.

Phim Tết duy nhất chiếu định dạng IMAX

Báu vật trời cho là dự án phim duy nhất được chiếu ở định dạng IMAX trong dịp tết Bính Ngọ.

Chia sẻ về điều này đạo diễn Lê Thành Sơn cho biết ngay từ đầu, ê-kíp Báu vật trời cho hoàn toàn không có ý định làm phim để chiếu ở định dạng IMAX.

Đạo diễn Lê Thành Sơn chia sẻ. Ảnh: THĂNG BÌNH

Theo nam đạo diễn ban đầu, bản thân từng nghĩ sẽ ‘ăn gian’ bằng kỹ xảo cho các cảnh biển, nhưng trước sự quyết liệt của đạo diễn hình ảnh trong việc bảo vệ chất lượng quay chuẩn RAW, ê-kíp đã dần từ bỏ kỹ xảo để chọn bối cảnh thật. Dù gặp nhiều áp lực về kỹ thuật, tài chính và sự vất vả của diễn viên, chính sự chân thật ấy đã tạo nên kết quả mà bộ phim đạt được hôm nay

“Việc bộ phim được chiếu định dạng IMAX chỉ đến ở giai đoạn hậu kỳ. Với chúng tôi, đó là một phần thưởng vô cùng quý giá, bởi nó không nằm trong bất kỳ toan tính ban đầu nào” - đạo diễn Lê Thành Sơn cho hay.

Quách Ngọc Ngoan gặp chấn thương

Báu vật trời cho đánh dấu lần đầu tiên Quách Ngọc Ngoan tham gia phim Tết, với vai ông Thiên mang màu sắc hài hước hoàn toàn khác những hình tượng anh từng thể hiện.

Quách Ngọc Ngoan vào vai ông Thiên. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Lê Thành Sơn cho biết với vai ông Thiên, anh mong muốn xây dựng hình ảnh một "đại ca" rất khác: có nhân sinh quan riêng, vừa tạo uy lực, vừa mang lại tiếng cười cho khán giả. Tiếng cười đến từ sự si tình của nhân vật – kiểu si tình đầy tổn thương nhưng vẫn vượt qua để chạm đến chữ "si", tạo nên chất hài rất riêng.

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ đây là lần đầu anh thử sức với màu sắc vai diễn mới

"Khi đọc vào vai này là tôi thích ngay. Đây cũng là lần đầu tiên tôi “liều” để bước vào một dạng vai mới. Hy vọng nhân vật ông Thiên sẽ mang đến năng lượng tích cực, niềm vui cho khán giả dịp Tết”- nam diễn viên cho hay.

Chia sẻ thêm với PV, diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho biết một trong những cảnh quay khó khăn nhất là các cảnh quay trên biển.

"Lúc lái phương tiện thì còn ổn, nhưng đến cảnh đánh nhau trên ca nô thì say sóng kinh khủng, nôn mửa rất nhiều.

Cảnh cao trào trên biển được quay trong khoảng năm ngày. Thời tiết lúc đó rất phức tạp: nước lớn, mưa, ánh sáng thay đổi liên tục, thậm chí còn có thông tin bão số 9 sắp về. Có những ngày đang quay phải dừng sớm vì điều kiện không cho phép.

Tôi cũng bị thương trong quá trình quay, thậm chí có lúc chảy máu, nhưng may mắn là đã tập luyện kỹ từ trước nên mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và không làm gián đoạn lịch quay" - Quách Ngọc Ngoan nói thêm.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào là cặp đôi chính của phim. Ảnh: THĂNG BÌNH

Với Tuấn Trần, nam diễn viên cho biết, khi nhận kịch bản, bản thân đã trao đổi với đạo diễn rằng để hóa thân thành một người sống lâu năm ở làng chài, nhân vật cần có sự thuyết phục từ dáng vẻ đến kỹ năng. Vì vậy, anh gần như phải tập tất cả các phương tiện có thể sử dụng trên biển. Phía sản xuất cũng sắp xếp lịch để anh có thời gian tập luyện và làm quen với việc lái tàu, ca nô.

"Còn về chuyện say sóng thì… nghệ thuật đôi khi đánh lừa cảm giác người xem. Có một cảnh trên phim chỉ xuất hiện khoảng 15 giây, nhưng thực tế chúng tôi phải quay gần 6 tiếng trên biển.

Trong lúc diễn, tôi phải tỏ ra rất vui và hào hứng, nhưng cứ mỗi lần cắt máy là tôi say sóng đến mức không chịu nổi. Sóng ngoài biển lúc đó rất mạnh, thuyền liên tục chao đảo. Lên phim thì trông có vẻ ‘ngầu’, nhưng thực tế cả đoàn ai cũng say sóng" - Tuấn Trần chia sẻ.

Báu vật trời cho được dán nhãn K chính thức ra rạp vào ngày 17-2-2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).