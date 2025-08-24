Chung kết 'Em xinh say hi': Phương Mỹ Chi đạt quán quân, nhóm Em xinh toàn năng lộ diện 24/08/2025 07:44

(PLO)- Đêm chung kết "Em xinh say hi" diễn ra với các tiết mục ấn tượng, ban tổ chức cũng đã trao giải quán quân cho Phương Mỹ Chi cũng như công bố đội hình Best 5 - Nhóm nhạc Em xinh toàn năng.

Tối 23-8, đêm chung kết và trao giải của "Em xinh say hi" 2025 diễn ra với sự hội ngộ đông đủ của 30 em xinh.

Sau phần solo ở chung kết 1, ở vòng chung kết 2, 4 đội mang đến những tiết mục với concept đa dạng từ thiên nhiên trù phú, sa mạc nóng bỏng cho đến Disneyland rực rỡ. Sự sáng tạo không giới hạn đã biến mỗi màn trình diễn thành một cuộc phiêu lưu thị giác, khiến khán giả liên tục bất ngờ.

Đội Phương Ly (Tiên Tiên, Miu Lê, MAIQUINN) mang đến tiết mục "Đầu mèo đuôi chuột" lấy cảm hứng từ bức tranh "Đám cưới Chuột" của tranh dân gian Đông Hồ.

Tiết mục tạo không khí lễ hội dân gian vui tươi với 4 chiếc kiệu được đưa lên sân khấu. Các em xinh hóa những chú chuột đáng yêu, mang đến sự tinh nghịch, duyên dáng.

Đội Phương Mỹ Chi (Pháo Northside, Orange, Lamoon) trình diễn "Morse code", kết hợp dân gian truyền thống và âm nhạc điện tử hiện đại, với sân khấu ấn tượng, dàn vũ công cầm tre dài.

Các em xinh hóa những nữ giao liên năng động, mạnh mẽ, sẵn sàng băng đèo, băng núi, thể hiện tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam.

Phương Mỹ Chi trong tiết mục "Morse code"

Đội LyHan (Châu Bùi, Juky San, Saabirose) mang tới tiết mục Hourglass với thông điệp "Xoay đồng hồ cát, lấn át cuộc chơi". Sân khấu được thiết kế như không gian sa mạc tương lai với cát phủ khắp.

Các nữ idol thực hiện nhiều động tác vũ đạo khó với những màn xoay người nhiều vòng, nâng lên cao đầy mạo hiểm.

Tiết mục Hourglass mang chất nhạc Dance, kết hợp lời tiếng Anh.

Đội 52Hz (Bảo Anh, Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc) biểu diễn "Ta Di Da" theo phong cách Mỹ Latin, với tham vọng "phủ sóng” các mùa lễ hội, concert và mùa bóng đá. Sân khấu được thiết kế như sàn disco rực rỡ với tông màu đỏ bắt mắt.

Các nữ idol như hóa thân thành những vũ công chuyên nghiệp, phô diễn sexy dance đầy uyển chuyển, liên tục thể hiện những động tác đánh hông đặc trưng của điệu nhảy Latin.

Khép lại vòng chung kết 2 Em xinh say hi, quán quân, Á quân, nhóm nhạc Em xinh toàn năng do khán giả bình chọn đã chính thức lộ diện.

Cụ thể, quán quân chương trình Em xinh say hi là Phương Mỹ Chi với 779,290 lượt bình chọn. Giá trị giải thưởng 400 triệu đồng.

Phương Mỹ Chi bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tình cảm của khán giả trong suốt 12 năm làm nghệ thuật.

"Trong suốt chặng đường, tôi nhiều lần được trao “chiếc cúp tinh thần” - phần thưởng trong lòng người hâm mộ. Nhưng lần này, việc chính thức chạm tay vào chiếc cúp trên sân khấu là khoảnh khắc đặc biệt, chỉ đơn giản là tôi may mắn hơn một chút so với các chị em trong Best 5.

Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời. Tôi từng chứng kiến nhiều màn bắn pháo hoa trên sân khấu nhưng hôm nay khoảnh khắc đó là dành cho mình" – Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Á quân Em xinh say hi thuộc về LyHan với 626,303 lượt bình chọn. Giải thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt.

Ba thành viên còn lại Nhóm nhạc toàn năng - Em xinh "Best 5" là Bích Phương, Orange, Lamoon.

Nhóm nhạc toàn năng gồm Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, Lamoon

Trước đó, ban tổ chức cũng đã vinh danh và trao 6 giải thưởng từ nhà sản xuất gồm:

Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất thuộc về ca khúc Không đau nữa rồi (52Hz, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange, khách mời Pháp Kiều) đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên đa nền tảng. Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 em xinh bình chọn thuộc về Bích Phương. Giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất được trao cho 52Hz.Giá trị giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Em xinh thay đổi ấn tượng nhất dành cho Phương Ly. Giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Em xinh trình diễn ấn tượng nhất thuộc về Ánh Sáng AZA. Giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất cho tiết mục AAA của Liên quân 2 ( do Tiên Tiên làm đội trưởng). Giá trị giải thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

Sau chung kết xếp hạng Em xinh say hi, các nghệ sĩ sẽ tham gia concert đầu tiên, diễn ra vào ngày 13-9 ở TP HCM.