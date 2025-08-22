Xúc động với cầu truyền hình 'Thời cơ vàng' 22/08/2025 22:21

(PLO)- Cầu truyền hình Thời cơ vàng khiến khán giả xúc động khi đã tái hiện những cột mốc lịch sử của đất nước...

Tối 22-8, Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Thời cơ vàng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.

Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu TP Huế; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu TP.HCM.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội Ảnh: VT

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại điểm cầu Huế.

Dự chương trình Thời cơ vàng tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Dự tại điểm cầu TP.HCM có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM...

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự chương trình tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Dự tại điểm cầu TP Huế có đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương...

Các cựu thanh niên xung phong tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VIẾT THỊNH

Chương trình Thời cơ vàng được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lan tỏa thông điệp “Thời cơ phải do con người tạo ra”, qua đó truyền cảm hứng để mỗi người Việt Nam góp phần vào công cuộc phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường.

Lấy cảm hứng từ bài thơ "Học đánh cờ" của Bác Hồ, chương trình nghệ thuật chính luận Thời cơ vàng gồm 3 chương: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ", "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công".

Ca sĩ Mỹ Linh hát ca khúc “Hà Nội mùa thu”. Ảnh: VIẾT THỊNH

Tiết mục "Diệt phát xít" do Đăng Dương, Trọng Tấn và Viết Danh thể hiện. Ảnh: VIẾT THỊNH

Thưởng thức chương trình, khán giả cảm nhận được từng nhịp đập của lịch sử, từng khoảnh khắc Việt Nam nắm lấy thời cơ, làm nên kỳ tích, trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc thế giới mở ra Kỷ nguyên Độc lập - Tự do và Xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Chương trình diễn ra tại điểm cầu TP.HCM thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: TRẦN LINH