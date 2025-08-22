Xúc động với cầu truyền hình 'Thời cơ vàng'

Tối 22-8, Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Thời cơ vàng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.
Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu TP Huế; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu TP.HCM.
Dự chương trình Thời cơ vàng tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...
Dự tại điểm cầu TP.HCM có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM...
Dự tại điểm cầu TP Huế có đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương...
Chương trình Thời cơ vàng được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lan tỏa thông điệp “Thời cơ phải do con người tạo ra”, qua đó truyền cảm hứng để mỗi người Việt Nam góp phần vào công cuộc phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường.
Lấy cảm hứng từ bài thơ "Học đánh cờ" của Bác Hồ, chương trình nghệ thuật chính luận Thời cơ vàng gồm 3 chương: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ", "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công".
Thưởng thức chương trình, khán giả cảm nhận được từng nhịp đập của lịch sử, từng khoảnh khắc Việt Nam nắm lấy thời cơ, làm nên kỳ tích, trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc thế giới mở ra Kỷ nguyên Độc lập - Tự do và Xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Cầu truyền hình Thời cơ vàng quy tụ đông đảo dàn nghệ sĩ: Hà Anh Tuấn, Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, Khánh Linh...
Với thời lượng 100 phút, cầu truyền hình Thời cơ vàng đã tái hiện những cột mốc lịch sử của đất nước, bên cạnh những thước phim tư liệu khán giả còn được lắng nghe qua những chia sẻ của các nhân chứng lịch sử.
Khán giả cũng được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như: Tình Bác sáng đời ta, Mười chín tháng tám, Lên ngàn, Hà nội mùa thu, Mùa xuân nho nhỏ, Mùa xuân trên TP.HCM…
Điểm nhấn không thể bỏ qua là trích đoạn kịch Tôi và Chúng ta của Lưu Quang Vũ, sau 40 năm kể từ lần công diễn chấn động năm 1985, được tái hiện với thông điệp mạnh mẽ, như một lời kêu gọi hành động cho hôm nay.