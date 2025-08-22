Tối nay, cầu truyền hình 'Thời cơ vàng' sẽ diễn ra ở Hà Nội, Huế và TP.HCM 22/08/2025 11:31

(PLO)- Chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận "Thời cơ vàng" sẽ chính thức diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào tối nay.

Tối nay (22-8), cầu truyền hình Thời cơ vàng sẽ chính thức diễn ra tại 3 điểm cầu chính là Hà Nội, Huế và TP.HCM.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Thành ủy và UBND Hà Nội, Huế, TP.HCM tổ chức và thực hiện.

Đây là một trong những sự kiện tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM được chọn là điểm cầu truyền hình "Thời cơ vàng". Ảnh: BTC

Theo đó, tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật Thời cơ vàng sẽ diễn ra tại Khu di tích Cột cờ Hà Nội. Điểm cầu Huế, chương trình sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn. Tại TP.HCM, chương trình diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Lấy cảm hứng từ bài thơ "Học đánh cờ" của Bác Hồ, chương trình nghệ thuật chính luận Thời cơ vàng gồm 3 chương: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ", "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công".

Ca sĩ Quốc Thiên trong buổi tổng duyệt chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như: Hà Anh Tuấn, Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, Khánh Linh, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Minh Khôi...

Tại chương trình, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sẽ mang đến thi phẩm tâm huyết nhất của đời ông - bài thơ Đất nước. Điểm nhấn không thể bỏ qua là trích đoạn kịch Tôi và Chúng ta của Lưu Quang Vũ, sau 40 năm kể từ lần công diễn chấn động năm 1985, được tái hiện với thông điệp mạnh mẽ, như một lời kêu gọi hành động cho hôm nay.

Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ tham gia

Cũng tại đây, khán giả sẽ được gặp lại những nhân chứng lịch sử - những người hùng kể chuyện dân tộc như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Đại tá - Doãn Nho, ông Phạm Chánh Trực, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bà Tôn Nữ Thị Ninh và nhiều nhân chứng khác - những người đã sống và cống hiến qua những thời khắc chuyển mình của đất nước.

Chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận "Thời cơ vàng" sẽ truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút trên VTV1.

Chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận "Thời cơ vàng" sẽ truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút trên VTV1.