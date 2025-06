'Em xinh say hi': Phương Mỹ Chi hát bội, Orange khóc trên sân khấu 22/06/2025 09:05

(PLO)- Trong 4 tiết mục đầu của Live Stage 2 trong Em xinh say hi , phần hát bội của Phương Mỹ Chi và Phương Ly gây ấn tượng mạnh; Orange khóc trên sân khấu sau ca khúc ballad.

Live Stage 2 (trình diễn sân khấu) của Em xinh say hi lên sóng tối 21-6, mang đến vòng thi đầy căng thẳng và cảm xúc từ các nữ ca sỹ.

Mở màn Live Stage 2, nhóm của đội trưởng Phương Mỹ Chi gồm Pháo Northside, Phương Ly, Chi Xê và anh trai WEAN đã mang đến tiết mục Hề.

Phương Mỹ Chi trong tiết mục "Hề"

Tiết mục mở đầu bằng phần âm nhạc mang âm hưởng hát bội (tuồng), được phối khí lại theo phong cách sôi động, trẻ trung.

Trên nền nhạc đó, các thành viên lần lượt xuất hiện trong trang phục cầu kỳ, rực rỡ, mang đậm dấu ấn sân khấu truyền thống, với bảng màu nổi bật từ đỏ, vàng, xanh lá cây đến tím than.

Cao trào của tiết mục được đẩy lên khi đội hình chuyển sang phong cách hiện đại, với nền nhạc điện tử mạnh mẽ, vũ đạo sôi động và phần rap – hát đối đáp đầy năng lượng.

Anh trai WEAN đảm nhận vai chàng hề "không chung thủy" và phần đối đáp giữa rapper WEAN với Pháo Northside góp phần tăng sức hút cho toàn bộ tiết mục.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần thể hiện của Phương Mỹ Chi và Phương Ly, với những câu hát mang đậm phong cách hát bội, vừa kỹ thuật, vừa nhiều cảm xúc.

Tiết mục "Hề" với sự kết hợp giữa nghệ thuật tuồng truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Phần lời mang tinh thần truyền thống này được Phương Mỹ Chi sáng tác mới hoàn toàn, dựa trên sự tìm hiểu kỹ lưỡng về nghệ thuật tuồng.

Chia sẻ sau phần trình diễn, Phương Mỹ Chi cho biết cô và các thành viên đã tham vấn NSƯT Ngọc Khanh, đồng thời tham gia các buổi học hát online cùng Nhà hát Tuồng Việt Nam khu vực miền Bắc để đảm bảo tính chính thống trong cách hát, nhả chữ, cách lấy hơi. Đặc biệt là chuyển động hình thể – yếu tố quan trọng để giữ trọn tinh thần của loại hình nghệ thuật truyền thống trong một phần trình diễn đương đại.

Cũng trong chương trình, đội của 52Hz gồm: Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi và anh trai Pháp Kiều đã mang đến tiết mục Không đau nữa rồi (sáng tác: Nhạc sĩ Bùi Trường Linh).

"Không đau nữa rồi" kể về hành trình cảm xúc của một cô gái sau chia tay, từ những vết đau ban đầu đến quá trình chấp nhận và chữa lành.

Sau tiết mục, không khí hậu trường Em xinh say hi lắng đọng khi nhiều thành viên xúc động bật khóc.

Em xinh Orange nghẹn ngào chia sẻ: “Em đã biết rất nhiều về nỗi đau rồi nhưng không bao giờ em dám nói là mình không còn đau nữa... Câu hát “không đau nữa rồi” chỉ là đang trấn an mọi người”.

Ngoài ra còn có tiết mục của đội Miu Lê (gồm Juky San, LyLy, DANMY và Anh trai Dương Domic) với We belong together.

Các em xinh và anh trai hóa thân thành họa sĩ, hát ca khúc với giai điệu ngọt ngào, mang năng lượng tích cực, trẻ trung.

Tiết mục Red flag của đội Bích Phương với các thành viên Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara, Lamoon và Anh trai JSOL thể hiện thái độ tự tin của người phụ nữ hiện đại.

Các em xinh, anh trai hóa thành những biker nữ, hát Red flag truyền thông điệp đề cao giá trị bản thân, yêu thương chính mình.

Sau 4 tiết mục, 300 khán giả tại trường quay Em xinh say hi tham gia bình chọn. MC Trấn Thành công bố hai đội dẫn đầu với số phiếu sát sao là Không đau nữa rồi và Hề. Thành tích này mang lại lợi thế cho các thành viên ở vòng thi tiếp theo, trong khi Red flag và We belong together tạm xếp sau.