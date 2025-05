Lộ diện 10 gương mặt của 'Em xinh say hi' 02/05/2025 14:23

(PLO)- Nhà sản xuất Em xinh say hi công bố 10 gương mặt nữ nghệ sĩ đầu tiên xác nhận tham gia chương trình, trong đó có Bích Phương, Orange, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi...

Nhà sản xuất (NSX) Em xinh say hi công bố 10 gương mặt nữ nghệ sĩ tham gia chương trình gồm: Bích Phương, Phương Ly, Juky San, Orange, 52Hz, Bảo Anh, Miu Lê, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Đào Tử A1J

Những "em xinh" đàn chị trong Vpop

Là những gương mặt quen thuộc có tuổi nghề lâu năm của Vpop, các nữ nghệ sĩ như Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê, Tiên Tiên… nhanh chóng gây chú ý khi tham gia Em xinh say hi.

Nổi tiếng với phong cách "ngủ đông", chỉ comeback khi thực sự muốn, do đó việc nữ ca sĩ Bích Phương tham gia Em xinh say hi khiến fan bất ngờ. Khán giả mong đợi nữ ca sĩ sẽ mang đến một nguồn năng lượng mới và chia sẻ những điều chưa từng kể, một cú “lột xác” trong hình tượng của mình.

Bảo Anh là nữ ca sĩ ghi dấu ấn với loạt bản ballad đốn tim khán giả và việc nữ ca sĩ góp mặt trong chương trình âm nhạc thực tế Em xinh say hi hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm thú vị cho khán giả.

Việc Miu Lê tham gia Em xinh say hi sau thời gian dài vắng bóng trên các chương trình thực tế đã ngay lập tức gây sự chú ý lớn từ khán giả.

Miu Lê không chỉ là một nữ nghệ sĩ đa tài hoạt động mạnh mẽ cả trong âm nhạc và điện ảnh, nữ ca sĩ hiếm khi tham gia các show âm nhạc thực tế, vì vậy lần xuất hiện tại Em xinh say hi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Miu Lê chia sẻ rằng cô đến với chương trình để nạp thêm nguồn năng lượng mới, có thêm bài hit mới và những người bạn mới.

Không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng, Tiên Tiên còn được biết đến với phong cách sáng tác phóng khoáng, độc đáo, giúp các ca khúc của cô luôn có sức sống mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Khán giả đang mong chờ một Tiên Tiên không chỉ có chất nhạc đặc trưng mà còn biến hóa bất ngờ trên sân khấu, để một lần nữa khẳng định rằng: âm nhạc của Tiên Tiên là sự kết nối không biên giới giữa cảm xúc và cá tính.

"Tiên biết mình không xinh nhưng Tiên đến với Em xinh say hi để thể hiện một góc nhìn xinh khác mà bản thân tự tin, đó là em xinh trong âm nhạc" - Tiên Tiên chia sẻ.

Những gương mặt thế hệ mới

Bên cạnh những “em xinh” như Orange, Phương Ly, Juky San, 52Hz thì Phương Mỹ Chi và Đào Tử A1J là hai gương mặt đáng chú ý của Em xinh say hi mùa này.

Theo đó, Phương Mỹ Chi là một điểm nhấn lạ giữa dàn nữ nghệ sĩ theo dòng nhạc hiện đại.

Với hơn 10 năm hoạt động trong âm nhạc, Phương Mỹ Chi đã khẳng định vị trí của mình qua những sản phẩm âm nhạc đậm chất dân ca. Mới đây, album Vũ trụ cò bay đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Em xinh say hi sẽ là nơi để Phương Mỹ Chi mang âm nhạc truyền thống, văn hóa dân tộc vào sân khấu của nhóm nhạc idol nữ một cách tinh tế và hiện đại, hợp xu hướng.

Còn với Đào Tử A1J, nữ rapper mang hai dòng máu Việt Nam và Đài Loan là một trong những nhân tố mới trong Em xinh say hi.

Đào Tử A1J từng góp mặt trong các chương trình tại Đài Loan. Sau chiến thắng trong chương trình Good Bike Mob, Đào Tử A1J trở thành một nữ rapper ấn tượng trong làng T-POP Đài Loan thế hệ mới.

Gần đây, Đào Tử A1J đã chính thức ra mắt EP mang tên SGN-TPE vào đầu năm 2025, đánh dấu màn debut tại thị trường Việt Nam.

Có thể nói, Đào Tử A1J chính là đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ dám bứt phá và khẳng định dấu ấn riêng.

Sự kết hợp giữa khả năng rap trôi chảy bằng ba ngôn ngữ (Việt, Hoa, Anh), cùng với phong cách âm nhạc độc đáo, Đào Tử A1J không chỉ mang đến làn gió mới cho chương trình mà còn thể hiện sự đa dạng và kết nối văn hóa trong âm nhạc

Sự kết hợp giữa rap và vocal khiến Đào Tử A1J trở thành nhân tố tiềm năng, sẵn sàng mang đến nhiều bất ngờ khi đứng chung sân khấu với các đàn chị trong Em xinh say hi.