'Em xinh say hi': Đội của Phương Mỹ Chi giành chiến thắng, Ly Ly tranh cãi với Lâm bảo Ngọc

Live Stage 1 (trình diễn sân khấu) của 30 em xinh trong Em xinh say hi đã lên sóng vào tối 7-6.

Sau khi 30 em xinh chia thành 6 đội gồm đội Vô Cực, Kim Cương, Đôi Mắt, Đôi Cánh, Tấm Khiên và Mặt Trăng Ôm Mặt Trời với 6 tiết mục Em xinh em bling, EASIER, Từng, Đồng dao xinh gái, Run và Cầm kỳ thi họa đa thể loại, từ dân gian đương đại đến hip-hop.

Theo đó, mở màn cho Live Stage 1 đội Vô Cực (Pháo Northside, Juky San, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Xê) đem đến một Em xinh em bling mang tinh thần tích cực, đậm tính nữ.

Sau đó đội Đôi Mắt (MAIQUINN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương) mang tới ca khúc EASIER được pha trộn giữa các phong cách âm nhạc.

Trên nền giai điệu điện tử, Pop, âm thanh từ những nhạc cụ dân tộc Việt Nam được chèn xuyên suốt tiết mục với thông điệp: "Cuộc sống khó khăn, hãy làm mọi thứ dễ dàng hơn".

Với concept dân gian đương đại, đội Đôi Cánh (Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ) mang đến màn trình diễn ấn tượng với tiết mục Đồng dao xinh gái.

Phần trình diễn giữ hơi hướng đồng dao Việt Nam nhưng mang nhịp điệu mạnh mẽ hơn.

Phần hook "Em xinh, em slay, em cháy nhất hệ đêm nay" được kết hợp với các đồng dao truyền thống như Rồng rắn lên mây, Tập tầm vông..

Đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan) mang đến tiết mục RUN với phong cách đậm chất đường phố.

Đây là tiết mục đầu tiên tại chương trình Em xinh say hi nói riêng, chương trình thực tế nói chung được quay theo kỹ thuật one-shot.

Đáng chú ý của Live Stage 1 là tiết mục Cầm kỳ thi họa của đội Kim Cương (Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh).

Đội Kim Cương chọn concept kết hợp giữa yếu tố truyền thống Việt Nam và Futuristic.

Em xinh Bích Phương, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Lamoon hoá 4 cô gái bước ra từ tranh như đại diện cho Cầm, Kỳ, Thi, Họa.

Em xinh Tiên Tiên hóa thân thành người kể chuyện, mang phong cách sâu lắng.

Tiết mục mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ, kết hợp sự sôi động, trẻ trung của nhạc điện tử. Phần outro mang làn điệu quan họ, do Em xinh Phương Mỹ Chi chắp bút.

Em xinh Lamoon cũng góp một đoạn nhỏ tự sáng tác, giai điệu được viết theo âm giai ngũ cung. Em xinh Tiên Tiên kết màn ấn tượng với phân đoạn đánh trống.

MC Trấn Thành công bố luật chấm điểm chi tiết: Mỗi thí sinh đã có điểm cá nhân do 300 khán giả bình chọn sau mỗi tiết mục.

Thành viên của 3 đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba có số điểm cộng tương ứng là 100, 75, 50. Thành viên thuộc liên quân chiến thắng ở tập 1 được cộng thêm 50 điểm.

Cuối cùng, đội đạt hạng 3 là đội Đôi Mắt với 97 phiếu, đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời về nhì với 98 phiếu. Hạng nhất thuộc về đội Kim Cương với số phiếu bầu áp đảo là 114.

3 thứ hạng còn lại là có số phiếu lần lượt là 95 phiếu, 82 phiếu và 81 phiếu chưa được công bố. Các số phiếu này sẽ nằm trong 3 tiết mục Đồng dao em xinh, Em xinh em bling và Từng.

Em xinh say hi cũng bất ngờ thông báo sẽ không có ai bị loại tại Live Stage 1.

Chương trình Em xinh say hi do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.

Chương trình sẽ lên sóng vào 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.