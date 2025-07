'Em xinh say hi': Phương Mỹ Chi khóc trải lòng về thời gian bị chê bai ngoại hình 13/07/2025 09:37

(PLO)- Trong 4 tiết mục đầu của Live Stage 3 trong Em xinh say hi , Phương Mỹ Chi nghẹn ngào nhớ lại quãng thời gian bị kì thị ngoại hình; Miu Lê múa cột gây bất ngờ với khán giả.

Tập 7 của Em xinh say hi bắt đầu Live Stage 3 với vòng đấu Liên quân đối kháng của 4 đội Phương Ly, Miu Lê, Orange và Tiên Tiên.

Theo đó, mở màn cho Live Stage 3 của Em xinh say hi là ca khúc So đậm của đội Phương Ly gồm các thành viên Vũ Thảo My, Châu Bùi, Muộii.

"So đậm" mang đậm chất EDM và nhạc house với giai điệu bắt tai, sôi động. Trong tiết mục lần này, mỗi thành viên đều tham gia vào quá trình sáng tác. Ảnh: NSX

Tiết mục được dàn dựng như một hành trình "hóa thân kiên cường" từ chiếc kén đến "bướm chúa" sải cánh đầy quyền lực, như hành trình của người phụ nữ biến đau thương thành sức mạnh, để sau cùng bừng sáng rực rỡ.

Trong đó, Vũ Thảo My lần đầu thử sức với rap, cùng màn biểu diễn fast flow khiến khán giả bất ngờ. Muộii, Phương Ly, Châu Bùi thể hiện cá tính và màu sắc âm nhạc qua từng câu hát.

Vũ Thảo My trên sân khấu "Em xinh say hi'

Sau khi kết thúc phần trình diễn, MC Trấn Thành và khán giả bất ngờ khi biết trong quá trình luyện tập Vũ Thảo My bị rách, đứt bán dây chằng.

Đội trưởng Phương Ly chia sẻ: "Vũ Thảo My trong lúc tập luyện đã đứt bán dây chằng. Nhưng mà bọn em giấu đến bây giờ vì My muốn trình diễn cách cháy nhất, không phải lăn tăn là cô ấy đã bị đau, cô ấy diễn, mọi người thương. Bọn em mong muốn là cô ấy sẽ diễn hết mình, mọi người sẽ đầy đủ cảm xúc".

Tiết mục Lời thật lòng khi say của đội Miu Lê

Đội Miu Lê (gồm các thành viên Bích Phương, Juky San và Quỳnh Anh Shyn) thể hiện ca khúc Lời thật lòng khi say được dàn dựng theo concept đậm chất Nhật Bản - ninja, nổi bật với tông màu cam và tím chủ đạo trên nền sân khấu.

Lần đầu tiên khán giả được chiêm ngưỡng màn múa cột đầy kỹ thuật và táo bạo của Miu Lê và Juky San. Cùng với đó, phần xiếc đu dây trên cao mạo hiểm do Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn thực hiện khiến trường quay bùng nổ.

Sau lượt đấu đầu tiên tại Live Stage 3 của Em xinh say hi, MC Trấn Thành công bố chiến thắng thuộc về Liên quân 1 với tiết mục So đậm, khoảng cách giữa đội thắng và đội thua cách nhau 12 phiếu bình chọn.

Ở lượt đấu thứ 2, đội trưởng Orange cùng Phương Mỹ Chi, Lamoon và Han Sara thể hiện tiết mục I’ll be there, một bài hát truyền cảm hứng cho “trái tim” đơn độc trên hành trình thực hiện đam mê.

Tiết mục I’ll be there của đội Orange

Trong tiết mục, Phương Mỹ Chi bộc bạch về chuyện bị kì thị ngoại hình. Han Sara thể hiện mong muốn được công nhận là nghệ sĩ Việt Nam và buồn vì những bình luận tiêu cực.

Lamoon trải lòng về chuyện từng nặng hơn 60 cân, mặc cảm vì nghĩ rằng không có ngoại hình thì không thể tồn tại trong môi trường nghệ thuật. Orange lại nói về nỗi lòng khi luôn tự trách bản thân.

Khi nói về sân khấu đặc biệt này, Phương Mỹ Chi bật khóc chia sẻ: "Đây là những câu chuyện ai cũng có thể trải qua, nhất là các bạn nữ hay tự ti về bản thân, không tin, không yêu bản thân. Với tôi, có một cơ thể khỏe mạnh, có giọng hát được khán giả yêu thương và ý chí vươn lên, tôi đã cảm thấy quá đủ.

Thời xưa, khi còn là cô bé Phương Mỹ Chi, tôi luôn mặc cảm về ngoại hình của mình. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi phải tập trung vào những người yêu thương tôi, khi đó tôi sẽ khai phá được vẻ đẹp của mình".

Tiết mục Em không có ưa

Đội Tiên Tiên gồm các thành viên Bảo Anh, Ánh Sáng AZA và Saabirose mang đến tiết mục Em không có ưa với concept biến tấu theo hướng quyến rũ; từ những cô thư ký biến hóa thành gián điệp.

Em xinh say hi lên sóng tối thứ Bảy hằng tuần trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.