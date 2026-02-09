Chiếu trực tuyến nhiều bộ phim Pháp đặc sắc dịp Tết Nguyên đán 09/02/2026 08:28

(PLO)- Tiếp nối truyền thống Cine-Tết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khán giả có thể thưởng thức nhiều bộ phim Pháp đặc sắc được chiếu trực tuyến miễn phí với phụ đề tiếng Việt.

Tiếp nối truyền thống, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty BHD phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu đến khán giả Việt Nam chương trình chiếu trực tuyến miễn phí 11 bộ phim Pháp có phụ đề tiếng Việt trên nền tảng DANET.

Đây là hoạt động thường niên do BHD và Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm mang điện ảnh Pháp đến gần hơn với công chúng Việt Nam thông qua hình thức xem phim trực tuyến.

Qua các mùa Cine-Tết trước, phim Pháp đã dần tạo được sự quan tâm và yêu thích từ khán giả trong nước.

Năm nay, chương trình Cine-Tết 2026 mang chủ đề “Đầu năm đón phim hay, vui xuân Bính Ngọ - Lộc thọ đầy nhà”, với kho phim phong phú về đề tài, thể loại, phù hợp nhiều lứa tuổi và không khí lễ hội đầu năm.

Các tác phẩm được tuyển chọn đều là những bộ phim Pháp mới, giàu giá trị nghệ thuật, khắc họa chiều sâu nội tâm nhân vật và những lát cắt đời sống chân thực, để lại dư vị cảm xúc cho người xem.

Nhiều bộ phim Pháp được chiếu miễn phí, đa dạng các thể loại. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, Cine-Tết 2026 gồm 11 bộ phim Pháp có phụ đề tiếng Việt, được phát sóng hoàn toàn miễn phí, không giới hạn lượt xem trên tất cả các nền tảng của DANET (website, ứng dụng di động và TV thông minh) trong vòng một tháng, từ ngày 12-2 đến 12-3.

Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty BHD kỳ vọng chương trình sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh thú vị nhằm tạo không gian thư giãn, quây quần bên gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ.

Danh sách phim được chiếu gồm: Phía trước là cuộc đời (La Vie Devant Moi), Món quà định mệnh (Les Cadeaux), Mối thù Riviera (N'avoue Jamais), Hội người cao tuổi bá đạo (Maison de Retraite 2), Để con tim lên tiếng (Joli Joli), Ước nguyện của con (La Chambre Des Merveilles), Sâm-panh và tiệc độc thân (Champagne), Lâu đài của cha (L'incroyable Histoire Du Facteur Chaval), Chết bởi hàng ngàn vết cắt (Le Serpent Aux Mille Coupures), Nhà thiết kế thiên tài (Yves Saint Laurent) và Kẻ đánh cắp trái tim (L’arnacoeur).