Cận cảnh Tháp Chăm hơn 1.000 tuổi sau nhiều ngày ngập trong nước

(PLO)- Những đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại TP Huế đã khiến di tích quốc gia Tháp Chăm Phú Diên bị ngâm sâu trong nước.
Những ngày qua, tại TP Huế liên tục có mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập, trong đó có di tích Tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Vinh).
Đây là một trong những công trình kiến trúc gạch Chăm Pa sớm nhất còn lại ở miền Trung, khoảng thế kỷ thứ 8, được công nhận là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 2001.
Tuy nhiên, do vị trí tháp nằm âm sâu dưới bãi cát, thấp hơn mực nước biển nên mưa lớn đã khiến toàn bộ khu vực nền móng bị ngập sâu trong nhiều ngày.
Theo ghi nhận của PV, vào sáng 9-11, khu vực nền móng của tháp vẫn còn ngập trong nước. Hiện, đơn vị quản lý đang sử dụng một máy bơm nước ra ngoài để bảo vệ di tích.
Thân tháp bằng gạch cổ ngâm trong nước nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại, xuống cấp. Ảnh: N.DO