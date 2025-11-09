Cận cảnh Tháp Chăm hơn 1.000 tuổi sau nhiều ngày ngập trong nước 09/11/2025 12:51

(PLO)- Những đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại TP Huế đã khiến di tích quốc gia Tháp Chăm Phú Diên bị ngâm sâu trong nước.

Những ngày qua, tại TP Huế liên tục có mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập, trong đó có di tích Tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Vinh).

Đây là một trong những công trình kiến trúc gạch Chăm Pa sớm nhất còn lại ở miền Trung, khoảng thế kỷ thứ 8, được công nhận là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 2001.

Clip: Cận cảnh Tháp Chăm hơn 1.000 tuổi sau nhiều ngày ngập trong nước.

Tuy nhiên, do vị trí tháp nằm âm sâu dưới bãi cát, thấp hơn mực nước biển nên mưa lớn đã khiến toàn bộ khu vực nền móng bị ngập sâu trong nhiều ngày.

Theo ghi nhận của PV, vào sáng 9-11, khu vực nền móng của tháp vẫn còn ngập trong nước. Hiện, đơn vị quản lý đang sử dụng một máy bơm nước ra ngoài để bảo vệ di tích.

Những ngày qua, tại TP Huế liên tục có mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập, trong đó có di tích Tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Vinh). Ảnh: N.DO

Đây là một trong những công trình kiến trúc gạch Chăm Pa sớm nhất còn lại ở miền Trung, khoảng thế kỷ thứ 8. Ảnh: N.DO

Toàn cảnh khu di tích Tháp Chăm Phú Diên (TP Huế). Ảnh: N.DO

Ghi nhận sáng 9-11, nước vẫn ngập sâu phần nền móng, bao vây tứ phía tháp cổ hơn 1.000 năm tuổi. Ảnh: N.DO

﻿ ﻿﻿ Thân tháp bằng gạch cổ ngâm trong nước nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại, xuống cấp. Ảnh: N.DO

Một máy bơm công suất lớn được vận hành liên tục ngày đêm để "giải cứu" di tích. Ảnh: N.DO

Nhân viên bảo vệ kiểm tra, vệ sinh tại khu vực bên ngoài nhà kính bảo vệ tháp cổ. Ảnh: N.DO

Phía bên trong nhà kính, nước vẫn còn bủa vây. Ảnh: N.DO

Tháp Phú Diên được phát hiện năm 2001 trong tình trạng nằm sâu trong cát, thấp hơn mực nước biển và cách mép nước biển hơn 100m. Vào tháng 12-2001, Tháp Chăm Phú Diên được Bộ Văn Hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hàng là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia. Ảnh: N.DO

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra tại Tháp Phú Diên vào ngày 7-11. Ảnh: N.MINH