Quốc lộ 1A qua TP Huế chi chít ổ gà, ổ voi sau mưa lũ 08/11/2025 11:14

(PLO)- Sau mưa lũ, Quốc lộ 1A qua nhiều khu vực của TP Huế xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà, ổ voi khiến người dân và tài xế nơm nớp lo sợ.

Quốc lộ 1A đoạn qua các khu vực phía Bắc TP Huế (như Phong Điền, Tứ Hạ) hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ, xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho phương tiện.

Ghi nhận của PV vào sáng ngày 8-11, nhiều vị trí mặt đường bị bong tróc, tạo thành các hố sâu. Tài xế qua các vị trí này phải đánh lái tránh các vị trí hư hỏng, việc này tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt vào buổi tối khi tầm nhìn bị hạn chế.

Quốc lộ 1A qua TP Huế chi chít ổ gà, ổ voi sau mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN DO



Anh Hoàng Văn Dũng (ở phường Phong Điền) cho biết sau đợt mưa lũ, đoạn Quốc lộ 1 qua cửa ngõ phía Bắc của TP Huế hư hỏng rất nặng.

"Xe ô tô con có gầm thấp nên khi đi qua địa phận trên tôi phải quan sát rất xa để tránh chạy vào khu vực ổ gà, các ổ gà khá sâu, nếu chạy nhanh mà vấp phải sẽ rất nguy hiểm" - anh Dũng nói.

Tài xế đánh lái đi làn trong tránh ổ gà. Ảnh: NGUYỄN DO

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Huế, cho biết trước tình trạng Quốc lộ 1A xuống cấp nghiêm trọng, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, cảnh báo và nhắc nhở người dân, chủ phương tiện.

CSGT cũng đề nghị đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ khẩn trương sửa chữa khi thời tiết nắng ráo, đồng thời bổ sung biển cảnh báo, căng dây và lắp đèn phản quang tại các điểm hư hỏng.

Các tài xế mong muốn tuyến đường sớm được khắc phục để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Ảnh: NGUYỄN DO

Tình trạng hư hỏng không chỉ xảy ra ở khu vực phía Bắc mà tại địa bàn các xã phía Nam như Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô cũng ghi nhận mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà.

Trước thực tế này, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục trên toàn tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A và đường tránh Huế đi qua cho thấy sau mưa lũ, nhiều điểm bất cập, ổ gà lớn, mặt đường hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.