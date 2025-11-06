Huế cho học sinh nghỉ học vào sáng 7-11 do ảnh hưởng bão số 13 06/11/2025 22:20

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế quyết định cho học sinh toàn TP nghỉ học sáng 7-11 để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão số 13.

Tối 6-11, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Huế có văn bản cho học sinh trên toàn TP nghỉ học vào sáng 7-11 để phòng tránh ảnh hưởng bão số 13.

Theo Sở GD-T, việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên, do hoàn lưu bão dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế kiểm tra một số khu vực có nguy cơ sạt lở và các vị trí xung yếu trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Chiều 6-11, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế đến kiểm tra một số khu vực có nguy cơ sạt lở, các vị trí xung yếu trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại khu vực có 14 hộ dân đang sinh sống tại phía bắc chân đèo Phú Gia, khu neo đậu tàu thuyền sông Rạch Giang, cầu Bình An, khu vực Cảng Chân Mây.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Phú Lộc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây, Ban Chỉ huy quân sự xã Chân Mây - Lăng Cô rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời, các đơn vị phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.