Trụ cầu trên đường Hồ Chí Minh bị nghiêng gần 1 m 05/11/2025 11:27

(PLO)- Trận mưa đặc biệt lớn đã khiến sườn núi sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp, xô trụ cầu Cạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nghiêng nghiêm trọng.

Ngày 5-11, Sở Xây Dựng TP Huế cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do mưa lũ ở Huế, sớm thông tuyến trở lại.

Trụ cầu Cạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị nghiêng gần 1 m sau trận mưa lịch sử.

Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của cầu Cạn tại Km396+050 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn qua xã A Lưới 4, TP Huế) sau đợt mưa lũ kéo dài.

Theo đó, trụ T1 của cầu đã bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 70 cm theo phương ngang và 80 cm theo phương đứng. Cú "xô" từ vụ sụt trượt núi đã khiến kết cấu cầu mất ổn định hoàn toàn, không thể đảm bảo an toàn khai thác.

Trước tình hình cấp bách, Cục Đường bộ Việt Nam đang báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Hiện, khu vực cầu hư hỏng đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm tuyệt đối người và phương tiện qua lại.

Các đơn vị đang phải chạy đua với thời gian, tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để thi công một con đường tạm phía phải tuyến, đồng thời nỗ lực thông tuyến tại các điểm sạt lở khác trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Cùng ngày, Sở Xây dựng TP Huế cho biết, tình hình nghiêm trọng đang diễn ra trên nhiều tuyến quốc lộ.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tại Km 109+150 - Km 109+200, mặt đường bị nứt dọc, kéo dài 50 m với bề rộng vết nứt lớn nhất lên đến 20 cm. Toàn tuyến này còn có 11 vị trí khác bị tắc, dự kiến sớm nhất đến ngày 6-11 mới có thể thông xe nếu thời tiết thuận lợi.

Tương tự, Quốc lộ 49B ngập sâu từ 0,2 - 0,6 m trên một đoạn dài, gây tắc giao thông. Cao tốc La Sơn – Hoà Liên phía địa phận Đà Nẵng cũng đang bị tắc, lực lượng chức năng đã phải phân luồng xe xuống Quốc lộ 1.