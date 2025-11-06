Kinh hãi cảnh tượng sông rác đặc nghẹt giữa TP Huế sau lũ

Ngoài đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường, TP Huế đã huy động các lực lượng vũ trang, kêu gọi chính quyền các địa phương, người dân chung tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh sau lũ, nhưng hiện tại TP Huế vẫn còn lượng lớn rác thải khổng lồ chờ xử lý.
Ghi nhận tại sông An Cựu, con sông chảy qua qua các phường Thuận Hóa, An Cựu, lượng lớn rác thải đủ loại từ lục bình, cành cây khô, đến rác thải sinh hoạt, túi nilon bị nước lũ dâng cao ép chặt, mắc kẹt cứng tại các thành cầu.
Để khơi thông dòng chảy, lực lượng chức năng đẩy rác ra khỏi các mố cầu. Rác thải trôi theo dòng nước, khiến cả dòng sông biến thành một biển rác di động, đặc quánh, lững lờ trôi về phía hạ nguồn.
Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường và công trình Đô thị Huế (HEPCO), để nhanh chóng trả lại môi trường sạch cho TP Huế, đơn vị đã huy động tổng lực để vệ sinh môi trường sau lũ.
Trước đó, sau đợt lũ đầu tiên rút, ngày 1-11, công ty đã huy động 627 nhân lực cùng 115 phương tiện, thiết bị ra quân thu gom hơn 1.415 tấn. Ngày 2-11, huy động 636 nhân lực, 135 phương tiện đã thu gom 1.345 tấn.
Ngày 3-11, nước lũ tiếp tục dâng cao, công ty duy trì một phần nhân lực để tiếp tục dọn dọn. Từ ngày 4-11 trở đi, lực lượng của công ty đã huy động tối đa để san gạt, xịt rửa bùn non tại các tuyến đường chính đến vớt rác trên sông Hương, sông An Cựu.
Ngoài ra, những ngày qua, các lực lượng quân sự, công an cùng với các lượng lượng chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, với lượng bùn đất và rác thải lớn nên nhiều khu vực, nhiều đường vẫn còn ngổn ngang trong lũ.