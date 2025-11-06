Kinh hãi cảnh tượng sông rác đặc nghẹt giữa TP Huế sau lũ 06/11/2025 10:34

(PLO)- Một lượng rác khổng lồ ở nhiều đường, công viên, dòng sông ở Huế sau trận lũ lịch sử.

Ngoài đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường, TP Huế đã huy động các lực lượng vũ trang, kêu gọi chính quyền các địa phương, người dân chung tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh sau lũ, nhưng hiện tại TP Huế vẫn còn lượng lớn rác thải khổng lồ chờ xử lý.



Clip: Kinh hãi cảnh tượng sông rác đặc nghẹt giữa TP Huế sau lũ

Ghi nhận tại sông An Cựu, con sông chảy qua qua các phường Thuận Hóa, An Cựu, lượng lớn rác thải đủ loại từ lục bình, cành cây khô, đến rác thải sinh hoạt, túi nilon bị nước lũ dâng cao ép chặt, mắc kẹt cứng tại các thành cầu.

Để khơi thông dòng chảy, lực lượng chức năng đẩy rác ra khỏi các mố cầu. Rác thải trôi theo dòng nước, khiến cả dòng sông biến thành một biển rác di động, đặc quánh, lững lờ trôi về phía hạ nguồn.

Sông An Cựu ngập trong rác thải vào sáng ngày 6-11. Ảnh: NGUYỄN DO

Rác thải đủ loại từ lục bình, cành cây khô đến rác thải sinh hoạt, túi nilon nổi bồng bềnh trên sông. Ảnh: NGUYỄN DO

Lượng lớn rác thải mắc lại tại cầu Tam Tây, phường An Cựu. Ảnh: NGUYỄN DO

Tranh thủ nước rút, lực lượng chức năng tiến hành khơi thông dòng chảy. Ảnh: NGUYỄN DO

Đủ thứ rác thải mắc kẹt lại tại cầu Tam Tây. Ảnh: NGUYỄN DO

Các công nhân vệ sinh môi trường vật lộn giữa đống rác thải. Ảnh: NGUYỄN DO

Kinh hãi trước lượng rác thải khổng lồ bị kẹt cứng lại trước cầu An Tây. Ảnh: NGUYỄN DO

Hàng tấn rác thải trôi dạt giữa sông An Cựu. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân chèo thuyền lượm lặt những chai nhựa, những loại có thể bán chai bao. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân kinh hãi trước lượng rác khổng lồ mà trận lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025 mang lại. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường, TP Huế đã huy động các lượng lượng vũ trang, kêu gọi chính quyền các địa phương, người dân chung tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Ảnh: NGUYỄN DO