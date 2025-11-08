Mố cầu bị lũ cuốn trôi, công an xã túc trực đưa học sinh đến trường 08/11/2025 12:17

(PLO)- Một cây cầu huyết mạch bị nước lũ cuốn trôi mố, khiến việc đi lại của 195 hộ dân bị chia cắt và đặc biệt nguy hiểm cho học sinh.

Ngày 8-11, UBND xã A Lưới 4 (TP Huế), cho biết chính quyền địa phương đang khắc phục tạm thời một cây cầu trên tuyến đường huyết mạch vào thôn Cưr Xo bị hư hỏng nặng do mưa lũ.

Các em học sinh được Công an xã A Lưới 4 dìu đỡ băng qua cây cầu bị hư hỏng.

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10 khiến nước suối A Sáp dâng cao, cuốn trôi mố cầu, gây sạt lở nghiêm trọng phần móng.

Đại úy Lê Khánh Long, Phó Trưởng Công an xã A Lưới 4, cho biết đây là đường đi chính của 195 hộ dân và là tuyến đường đi học hàng ngày của học sinh Trường Tiểu học Hương Lâm.

“Khi mố cầu bị cuốn trôi, việc đi lại trở nên đặc biệt nguy hiểm, nhất là đối với các em nhỏ” - Đại úy Long nói.

Trước tình hình đó, từ sáng 5-11, Công an xã A Lưới 4 đã phân công hai cán bộ túc trực tại cầu A Sáp vào các khung giờ đi học và tan học để hỗ trợ, dìu đỡ học sinh qua khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đang khắc phục tạm thời một cây cầu trên tuyến đường huyết mạch vào thôn Cưr Xo.

"Việc túc trực hỗ trợ học sinh là nhiệm vụ cấp thiết. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi cùng chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo và hướng dẫn người dân. Hiện thời tiết nắng ráo, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình" - Đại úy Long nhấn mạnh.

Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, cho biết chính quyền đã khắc phục tạm thời bằng bao cát để người dân, đặc biệt là học sinh, có thể đi lại an toàn. Hiện mới chỉ có xe máy lưu thông được.

Về giải pháp lâu dài, ông Dũng cho biết cây cầu này nằm trong kế hoạch, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Do đó, thời gian tới sẽ được xây dựng mới đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và học sinh.

Theo Công an xã A Lưới 4, ngoài tuyến đường này, địa phương còn một số lối đi khác nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hố sâu, xe máy không thể di chuyển. Một tuyến đường bê tông khác tuy có thể vào Cưr Xo nhưng có ngầm thấp, thường bị chia cắt hoàn toàn khi mưa lớn.