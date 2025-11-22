'Giá trị nghệ thuật là yếu tố để đưa phim Mưa đỏ đi dự giải Oscar' 22/11/2025 16:53

(PLO)- Đó là chia sẻ của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL khi được đặt câu hỏi về việc yếu tố nào để có thể đưa Mưa đỏ đi dự giải Oscar...

Ngày 22-11, trong khuôn khổ hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới của Liên hoan phim Việt Nam diễn ra tại phường Sài Gòn, TP.HCM, chủ đề "Ứng dụng công nghệ trong công nghiệp điện ảnh" nhận được sự quan tâm của người làm nghề.

Mưa đỏ xây dựng bối cảnh thật dù tốn kém

Chia sẻ về chủ đề trên, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết đến thời điểm hiện tại, điện ảnh quân đội không chỉ giới hạn ở những tác phẩm như Mưa đỏ, mà còn nhiều bộ phim về quân đội đã ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các dự án lớn được đầu tư trong suốt 10 năm qua.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp Mưa đỏ tại thảm đỏ LHP Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: THUẬN VĂN

"Những bộ phim này có sự góp mặt của công nghệ, và tôi nghĩ nó đã thành công, đặc biệt là trong các phim tài liệu và phim truyện” – nữ đạo diễn nói.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cũng cho rằng trong một số tác phẩm mình thực hiện trước đây, khi áp dụng công nghệ như CGI và PSX, khi chiếu trên màn hình lớn, hiệu ứng không hoàn hảo.

"Nhưng qua nhiều thử nghiệm, tôi nhận thấy công nghệ không phải là yếu tố thay thế cảm xúc, mà là công cụ hỗ trợ, giúp cho các nhà làm phim thể hiện những hình ảnh một cách trọn vẹn hơn.

Công nghệ, nếu được sử dụng đúng cách, không lạm dụng, sẽ giúp mở rộng khả năng sáng tạo và mang lại trải nghiệm mới cho khán giả. Tuy nhiên, cảm xúc, bản sắc và tính chân thực của bộ phim vẫn là nghệ thuật và là yếu tố quyết định, phụ thuộc vào khả năng sáng tạo và bản lĩnh của người làm phim" – nữ đạo diễn bày tỏ.

Được hỏi về việc kết hợp giữa bối cảnh thực tế và kỹ xảo hiện đại làm sao để vẫn giữ được tính chân thực và cảm xúc của câu chuyện, đạo diễn, NSUT Đặng Thái Huyền đã chia sẻ chi tiết hậu trường của bộ phim Mưa đỏ

Khi làm Mưa đỏ, đoàn làm phim đã quyết định xây dựng bối cảnh thật tại thành cổ Quảng Trị thay vì dùng công nghệ tái tạo, dù tốn kém.

"Chúng tôi đến thành cổ, xin gạch cổ và tái tạo từng viên gạch để bối cảnh được chân thực nhất. Quá trình quay tại đây khiến cả ekip và diễn viên xúc động mạnh, nhiều người không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh. Dù vất vả, chúng tôi tin rằng đó là sự đầu tư xứng đáng để tái hiện không khí chiến tranh một cách chân thực" – nữ đạo diễn chia sẻ.

Trong hậu kỳ, ê-kíp chỉnh sửa thêm một số chi tiết như cảnh nền, vết đạn, khói... nhưng cảm xúc mà diễn viên thể hiện trên phim là thật.

"Một chi tiết quan trọng nữa là khi quay cảnh trên sông Thạch Hãn, việc thực hiện các cảnh nổ dưới nước rất nguy hiểm. Chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia và quyết định quay ba ngày thay vì một ngày như dự kiến để đảm bảo an toàn. Mặc dù chi phí tăng cao, nhưng quyết định này đã giúp tăng hiệu quả cảm xúc cho khán giả và đạt được tính chân thực mà chúng tôi mong muốn" – đạo diễn Đặng Thái Huyền nói thêm.

Mưa đỏ dự Oscar vì tính nghệ thuật

Tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết trong lĩnh vực điện ảnh, bản thân rất ngưỡng mộ và cảm phục những người làm phim, đặc biệt là khi họ vượt qua khó khăn để đạt được thành tựu như hôm nay.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL

Đề cập đến việc đưa Mưa đỏ đi dự giải Oscar, ông Tạ Quang Đông cho rằng ngoài các tiêu chí được quy định trong các giải thưởng, cái quan trọng nhất là nghệ thuật.

"Nghệ thuật luôn sống mãi, và đó là yếu tố chúng tôi đánh giá đầu tiên khi chọn những bộ phim gửi đi, không chỉ Mưa đỏ mà còn là các tác phẩm khác như mỹ thuật, sách hay các sản phẩm nghệ thuật khác.

Khi gửi phim đi, chúng tôi hy vọng sẽ phản ánh được văn hóa Việt Nam, những trăn trở và thực tế mà giới điện ảnh cũng như đất nước đang đối diện. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn phim gửi đi, đặc biệt là với các giải thưởng quốc tế như Oscar" – ông Đông nhấn mạnh.

Theo ông Tạ Quang Đông, khi một bộ phim thành công, nó sẽ được phản ánh qua phòng vé, sự chú ý từ báo chí và dư luận. "Điều này rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng phim phải có chủ đề sâu sắc, phản ánh được những vấn đề thời sự, những trăn trở của xã hội. Đó mới là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta có thể gửi đi những thông điệp có giá trị" – ông Tạ Quang Đông bày tỏ.