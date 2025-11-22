TP.HCM sẽ cải tạo 2.800 m2 tại đường Lê Quý Đôn để tổ chức các hoạt động tôn vinh nghệ thuật điện ảnh 22/11/2025 08:24

(PLO)- Khu đất 2.800m2 tại đường Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa là một trong hai khu vực được TP.HCM cải tạo thành không gian chuyên đề, tạo môi trường kết nối tổ chức các hoạt động tôn vinh nghệ thuật điện ảnh, thúc đẩy sự hợp tác các nhà sáng tạo doanh nghiệp với công chúng.

Tối 21-11, trong khuôn khổ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam, TP.HCM chính thức đón bằng công nhận danh hiệu UNESSCO "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Sáng tạo toàn cầu về Điện ảnh".

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao danh hiệu "Thành phố sáng tạo điện ảnh" cho lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau khi đón nhận danh hiệu cao quý này, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng giao trọng trách là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện điện ảnh lớn nhất của nước nhà năm 2025: Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong những ngày diễn ra Liên hoan phim, bên cạnh các buổi chiếu phim và các giải thưởng danh giá, chúng ta còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác như là triển lãm, hội thảo, giao lưu với nghệ sĩ.

Tất cả nhằm tạo ra một không gian văn hóa đa sắc màu và thúc đẩy sự trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển bền vững cho điện ảnh Việt Nam.

Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức trở thành Thành phố Sáng tạo về Điện ảnh của UNESCO vào ngày 31-10-2025.

Ông Được cho rằng danh hiệu cao quý này không phải là một đích đến, mà là một sự khởi đầu, đặt lên vai thành phố những trọng trách lớn hơn, cao cả hơn

"Và chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng nghĩa với việc thành phố phải chung tay cùng các thành viên toàn cầu thúc đẩy sự phát triển bền vững, dựa trên văn hóa và sự sáng tạo.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 là cơ hội tuyệt vời để TP.HCM thể hiện cam kết mạnh mẽ đó. Thông qua các hoạt động của LHP, chúng tôi mong muốn khẳng định vị thế là trung tâm điện ảnh của cả nước và là một thành viên tích cực đầy trách nhiệm trong mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu" - ông Được bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, để thực hiện cam kết đó thành phố sẽ tập trung triển khai sáng kiến trọng điểm:

Thứ nhất: Kiến tạo điện ảnh trong học đường, trong việc đưa điện ảnh đến gần với học sinh sinh viên. Qua đó, nâng cao cảm thụ thẩm mỹ và ươm mầm tài năng chúng tôi sẽ tích hợp điện ảnh vào các môn học; tổ chức các cuộc thi sáng tạo và thành lập các câu lạc bộ điện ảnh để đào tạo thế hệ khán giả và nghệ sĩ trong tương lai.

Thứ hai: Dự án sắc màu cuộc sống qua điện ảnh thể hiện cam kết xây dựng một xã hội công bằng, nơi mà mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng nghệ thuật chúng tôi sẽ mang những câu chuyện đa chiều của thành phố đến với cộng đồng ít có điều kiện tiếp cận văn hoá thông qua các buổi chiếu phim lưu động ngoài trời, các sự kiện ngoài công viên, nhà ga Metro

Thứ ba: Hình thành không gian sáng tạo chuyên đề, qua việc xây dựng công viên chuyên đề tại tại công viên bờ sông Sài Gòn, cải tạo không gian 2.800 m2 tại Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) để tạo ra môi trường kết nối tổ chức các hoạt động tôn vinh nghệ thuật điện ảnh và thúc đẩy sự hợp tác các nhà sáng tạo doanh nghiệp và công chúng

Thứ tư: tổ chức diễn đàn mạng lưới các TP điện ảnh Châu Á để tạo điều kiện cho các nhà làm phim đặc biệt là các tài năng trẻ trao đổi chuyên môn kết nối Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Châu Á thông qua các hội thảo, toạ đàm và tập huấn chuyên sâu.

Thứ năm: hình thành mối hỗ trợ phát triển điện ảnh thông qua việc thiết lập một cơ quan đầu mối để tư vấn hỗ trợ thủ tục hành chính, để kết nối địa điểm quay phim và xây dựng các cơ sở dữ liệu điện ảnh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

"Những sáng kiến này không chỉ là lời hứa mà là hành động cụ thể của TP.HCM khẳng định sự nỗ lực không ngừng trong dịp phát triển ngành điện ảnh của nước nhà và của Thành phố.

Tôi tin rằng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của cộng đồng thành phố chúng ta thành công trong việc xây dựng một nền điện ảnh không chỉ giàu về tính nghệ thuật mà còn đậm đà tính nhân văn vì một TP.HCM sáng tạo, phát triển và văn minh" - ông Nguyễn Văn Được bày tỏ.