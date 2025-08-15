Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND tại Đồng Nai 15/08/2025 16:41

(PLO)- Những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an đã tô thắm thêm trang sử hào hùng của ngành.

Ngày 15- 8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng A04 (Bộ Công an); ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Trường Sơn phát biểu. Ảnh: DT

Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Đồng Nai nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, 80 năm chiến đấu vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự bình yên, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã ngã xuống, và nhiều đồng chí đã cống hiến một phần thân thể cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm tháng kháng chiến, lực lượng Công an hai tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ) đã sát cánh cùng quân và dân, kiên cường chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự. Những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an đã tô thắm thêm trang sử hào hùng của ngành và nêu gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai trao Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CA.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của cha, anh để lại, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm sắc bén” của Đảng, góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Tỉnh đi đến thắng lợi; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng A04, Bộ Công an; ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh dự cắt băng khánh thành Toà nhà 19/8 – công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân tại Trung tâm chỉ huy tác chiến ANTT, Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vì vậy yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh phải luôn gương mẫu, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, tô thắm thêm Lá cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai trao Quyết định công nhận Di tích lịch sử cấp Tỉnh cho Căn cứ Ban An ninh miền Đông Nam Bộ. Ảnh: CA.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai trao Quyết định công nhận Căn cứ Ban An ninh miền Đông Nam Bộ xếp hạng di tích cấp tỉnh