Chuyện chưa kể của những chiến sĩ công an giữa đại ngàn

(PLO) - Báo Pháp Luật TP.HCM giới thiệu những câu chuyện nghề mang ý chí và trái tim của người chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng - những người đang viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, góp phần dựng xây một Tây Nguyên bình yên, vững vàng trước mọi thử thách.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ những câu chuyện sinh tử, triết lý nghề và tình yêu nhân dân của người lính cứu hỏa.

Ở vùng cao nguyên Lâm Đồng, mỗi nhiệm vụ cứu nạn – cứu hộ đều là cuộc chạy đua với thời gian. Trong suốt hơn 20 năm gắn bó, Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng đã trải qua nhiều vụ việc khắc nghiệt: Trận lũ cô lập 41 người dân tại Đạ Nghịt (Lạc Dương), sạt lở đất đá trên đường Hoàng Hoa Thám (Đà Lạt) và vụ sạt lở vùi lấp trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc.

Vụ sạt lở tại Hoàng Hoa Thám để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Hàng chục nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn một ngôi nhà, đe dọa sập nhiều công trình khác. Bên trong, năm người bị kẹt, trong đó có hai ông bà già nằm giữa khoảng trống chật hẹp.

“Khi đó thời gian không cho phép chậm trễ, chúng tôi buộc phải tiếp cận từ một khe hẹp, chỉ vừa cho hai cán bộ lọt vào, thao tác trong bóng tối, bùn đất và nguy cơ sạt lở thứ cấp treo lơ lửng trên đầu”, Thượng tá Hồng kể.

Nhờ phối hợp thuần thục và bản lĩnh, cả năm người được đưa ra ngoài an toàn. Nhưng chỉ ít lâu sau, ông lại đối diện thử thách khắc nghiệt hơn là vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc rạng sáng.

Trạm Cảnh sát giao thông bị đất đá vùi lấp, lực lượng PCCC & CNCH mất hơn hai giờ vượt đường đèo để đến hiện trường. Ba đồng chí được tìm thấy trong đêm, nhưng một người vẫn mất tích - người từng sát cánh với ông từ thời nghĩa vụ quân sự.

“Áp lực khi ấy là vừa tìm bằng được đồng đội, vừa giải phóng tuyến đèo, vừa đảm bảo an toàn cho hàng trăm cán bộ đang làm nhiệm vụ… Cảm xúc lúc ấy thực sự vỡ òa khi tìm thấy đồng chí nguyên vẹn”, ông nghẹn lời chia sẻ.

Ở Lâm Đồng - nơi địa hình đồi núi, nhiều thác nước và điểm sạt lở nguy hiểm, công tác phòng cháy, cứu hộ luôn được duy trì ở mức cao nhất. Lực lượng PCCC & CNCH phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để kiểm tra an toàn, huấn luyện, ứng trực 24/24, sẵn sàng cứu người khi có tình huống khẩn cấp.

Với các cơ sở lưu trú, resort, homestay - những điểm thu hút khách du lịch nhưng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - lực lượng PCCC không chỉ kiểm tra mà còn hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải quyết thủ tục để vừa đảm bảo an toàn vừa không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

“Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhanh hơn 30-50% thời gian quy định. Mục tiêu cao nhất là an toàn cho nhân dân”, Thượng tá Hồng nói.

Nói về mối quan hệ với nhân dân, ông thẳng thắn: “Điều gì có lợi cho dân thì hết sức làm, điều gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng gửi gắm tới thế hệ trẻ: "Hãy rèn sức khỏe, trí tuệ và tinh thông nghiệp vụ, bởi “công việc của người lính cứu hỏa luôn gắn liền với nhân dân, vì nhân dân”.

Giữa vòng xoáy tội phạm ngày càng biến tướng, từ phố chợ cho tới không gian mạng, những chiến sĩ Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn lặng lẽ ở tuyến đầu, giữ bình yên cho “trái tim” phố núi. Với Thượng tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, đó là hành trình nối tiếp truyền thống cha anh, vững vàng trước hiểm nguy và không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trải qua 80 năm xây dựng, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng luôn đóng vai trò nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự. Sau ngày giải phóng, địa bàn sáp nhập từ ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông mở rộng, vừa có cao nguyên, vừa có biên giới, vừa có đô thị du lịch - khiến tình hình tội phạm thêm phức tạp.

Theo Thượng tá Trần Văn Trà, thách thức lớn nhất là phải nắm chắc mọi thủ đoạn, phương thức phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả.

Công việc của Cảnh sát Hình sự đầy gian nan, thường xuyên xa nhà, đối diện với mặt trái xã hội. Vì vậy, đơn vị đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, lấy hình ảnh thế hệ đi trước làm tấm gương. Nhiều cán bộ từ lực lượng này đã trưởng thành, đảm nhiệm trọng trách Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng phòng nghiệp vụ - trở thành “người giữ lửa” cho lớp trẻ.

Những năm gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá nhiều chuyên án lớn: cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng ở Đức Trọng, đường dây trộm cắp – tiêu thụ xe gian liên tỉnh, tội phạm mạng, “tín dụng đen”... Điển hình là vụ cướp tiệm vàng ở Đức Trọng, đối tượng dùng súng khống chế và bắn vào bảo vệ. Chỉ sau 24 giờ truy xét thần tốc, lực lượng đã bắt giữ đối tượng, củng cố niềm tin của người dân.

“Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí người bị hại để thấu hiểu nỗi đau của họ. Chính điều đó thôi thúc chúng tôi quyết tâm làm rõ vụ án nhanh nhất”, Thượng tá Trà nói.

Một chuyên án để lại nhiều bài học quý là vụ Bùi Quốc Huy giết người tại Bảo Lâm - đối tượng đặc biệt nguy hiểm, sát hại nhiều người, chôn giấu xác, chiếm đoạt tài sản, tổ chức băng nhóm có vũ khí. Lực lượng đã lần theo từng manh mối nhỏ, mở rộng điều tra, thu giữ nhiều vũ khí. Thành công không chỉ phá án mà còn là “giáo trình thực tiễn” cho thế hệ kế tiếp.

Lâm Đồng - địa bàn du lịch, kinh tế phát triển - cũng là “mảnh đất” của tội phạm công nghệ cao, xuyên biên giới. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách, nâng cao trình độ điều tra viên, triệt phá nhiều chuyên án quy mô lớn, trong đó có đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 200 tỷ đồng.

Song song, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị từ quản lý, điều tra, xử lý vụ việc cho đến nghiệp vụ cơ bản... đều thực hiện trên nền tảng số. Lực lượng trẻ làm chủ công nghệ, hỗ trợ đồng nghiệp lớn tuổi, cán bộ giàu kinh nghiệm truyền đạt nghiệp vụ thực tiễn, tạo nên sự kết hợp nhịp nhàng giữa trí tuệ và bản lĩnh.



“Nếu để bị chậm, chỉ xử lý khi hậu quả đã xảy ra, thiệt hại cho người dân và xã hội sẽ rất lớn”, Thượng tá Trà nhấn mạnh.

Với ông, “quả đấm thép” của Cảnh sát Hình sự không chỉ ở sức mạnh nghiệp vụ mà còn ở tinh thần, phẩm chất và danh dự. Ông luôn nhắc đồng đội lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” - kim chỉ nam cho mọi hành động.

Ban lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ qua những nhiệm vụ khó, để họ trưởng thành từ thực tiễn, sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng giải quyết những vụ việc phức tạp nhất. “Tôi cũng từng là thế hệ kế thừa từ các chú, các anh đi trước - những người đã đặt nền móng, xây dựng nên truyền thống và danh hiệu vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Hình sự. Hôm nay, tôi muốn lớp trẻ tiếp tục giữ lửa, tô đậm truyền thống đó”, Thượng tá Trà chia sẻ.

Và chính tinh thần ấy đang giúp lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh Lâm Đồng vững vàng tiến bước, giữ trọn niềm tin của nhân dân, xứng đáng là lá chắn thép trên trận tuyến ngầm chống tội phạm.

Ở vùng đất nơi tiếng nói của 47 dân tộc hòa quyện với tiếng chuông nhà thờ, tiếng mõ chùa và những buổi lễ Tin Lành, bình yên không phải là điều tự nhiên mà có. Đằng sau đó là những bước chân lặng lẽ của các chiến sĩ An ninh nội địa, những người ngày đêm bám dân, giữ đất, dựng niềm tin.

Thượng tá Lê Công Duy, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết nhiệm vụ của đơn vị bao gồm bảo đảm an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, xử lý các vụ việc khiếu kiện phức tạp và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân chống phá Nhà nước.

Lâm Đồng từng là địa bàn bị các tổ chức phản động lưu vong nhắm tới. Giai đoạn 2001 - 2004, một số nhóm đã bị móc nối, hình thành khung tổ chức. Tuy nhiên, "nhờ sự cảnh giác và ủng hộ của nhân dân, chúng tôi kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ trong trứng nước không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo tham gia các cuộc biểu tình”, Thượng tá Duy kể.

Một vụ việc điển hình là tổ chức “Ủy ban Cứu người Việt trên biển” lợi dụng khó khăn trong cấp căn cước cho người Mông di cư tự do ở huyện Đam Rông để vu cáo Việt Nam phân biệt đối xử. Chúng còn kích động đòi cấp đất rừng phòng hộ và đưa “nhân chứng” ra nước ngoài xuyên tạc tại các diễn đàn quốc tế. Lực lượng An ninh nội địa đã chủ động xác minh, phản bác và cô lập kịp thời các đối tượng, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân.

Không chỉ trên thực địa, mặt trận không gian mạng cũng là nơi các thế lực thù địch gia tăng chống phá. “Chúng tôi luôn nắm vững âm mưu, phân loại rõ các đối tượng bị nhắm tới, chủ động tiếp cận, thu thập chứng cứ và khi đủ điều kiện thì kiên quyết xử lý theo pháp luật”, Thượng tá Duy nhấn mạnh.

Điển hình, dịp lễ 30-4-2025, lực lượng phát hiện một đối tượng ở Lâm Đồng nhận tiền và tài liệu từ tổ chức phản động để in tờ rơi xuyên tạc, dự định mang xuống TP.HCM rải trong dịp lễ. Nhờ trinh sát nhanh và bắt giữ bí mật, toàn bộ số tờ rơi và tang vật đã bị thu giữ trước khi phát tán.

Song song đấu tranh, lực lượng An ninh nội địa còn kiên trì xây dựng “lá chắn lòng dân”. Tại các cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là Tin Lành - nơi có số lượng tín đồ đông đảo, lực lượng thường xuyên tranh thủ các vị chức sắc, người có uy tín. Vào những dịp lễ trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và cán bộ an ninh trực tiếp thăm hỏi, chúc mừng, kết hợp tuyên truyền về âm mưu chống phá, giúp các vị chức sắc truyền tải thông tin chính thống tới bà con.

Theo Thượng tá Duy, thành công của công tác an ninh nội địa không chỉ đến từ biện pháp nghiệp vụ, mà còn từ sự bền bỉ “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với đồng bào. Ở những nơi từng có người theo Fulro, lực lượng không phân biệt quá khứ, mà phối hợp chính quyền hỗ trợ y tế, sản xuất, xây nhà, tặng phân bón, hướng dẫn chăn nuôi để thoát nghèo.

Ông chia sẻ: “Dù họ từng là ai, khi nhận được sự giúp đỡ, họ sẽ tin và gắn bó với chính quyền”. Từ những việc tưởng chừng nhỏ bé, niềm tin được nuôi dưỡng, trở thành rào chắn hữu hiệu chống lại sự xâm nhập của kẻ xấu.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Thượng tá Lê Công Duy gửi gắm tới lớp trẻ trong lực lượng: "Phải giữ sức trẻ để bám sát cơ sở, làm những việc thiết thực để dân tin, đồng thời không ngừng học hỏi, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng phức tạp".

Ở Lâm Đồng, nơi sắc màu văn hóa đa dạng đan xen, sự bình yên hôm nay không chỉ được bảo vệ bằng pháp luật, mà còn bằng tấm lòng, sự kiên nhẫn và tình cảm gắn bó keo sơn của những người chiến sĩ an ninh nội địa - những người giữ lửa đoàn kết giữa đại ngàn.