Công an tỉnh Lâm Đồng: Khởi đầu mới, vững vàng hoàn thành nhiệm vụ 07/07/2025 14:31

(PLO)- Tại Lễ chào cờ đầu tiên sau hợp nhất, Công an tỉnh Lâm Đồng nêu quyết tâm giữ vững an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh Lâm Đồng mới.

Sáng 7-7-2025, tại Lễ chào cờ đầu tiên sau khi Công an các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận hợp nhất thành Công an tỉnh Lâm Đồng mới, Đại tá Trần Văn Mười, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã chủ trì và đưa ra những chỉ đạo mạnh mẽ về công tác giữ vững an ninh trật tự, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong Lễ chào cờ đầu tiên sau hợp nhất. Ảnh NHƯ Ý.

Trong bài phát biểu của mình, Đại tá Trần Văn Mười khẳng định sự quan trọng của việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, khi các đơn vị hành chính địa phương được sắp xếp lại theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

"Đây là một chủ trương lớn, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Lực lượng công an cần phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự", Đại tá Mười nhấn mạnh.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ chào cờ. Ảnh NY.

Đại tá Trần Văn Mười yêu cầu các phòng nghiệp vụ và công an cấp xã phải khẩn trương giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng, rà soát lại nhiệm vụ và đảm bảo không có sự gián đoạn trong quá trình thực hiện công tác.

"Phải khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Người đứng đầu phải đề cao vai trò nêu gương, đoàn kết, tạo sức mạnh nội lực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Đại tá Mười nhấn mạnh.

Ngoài ra, công tác giáo dục chính trị tư tưởng sẽ được đặc biệt chú trọng, để toàn thể cán bộ chiến sĩ hiểu và đồng thuận tuyệt đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Công tác xây dựng lực lượng và xây dựng Đảng cũng sẽ được đẩy mạnh, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng công an trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển tỉnh nhà.

Đại tá Trần Văn Mười yêu cầu các đơn vị phải bắt tay ngay vào việc, tăng tốc thực hiện các mục tiêu công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Đại tá Trần Văn Mười cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng trong đơn vị, đảm bảo mọi cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết và toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ chính trị được giao. Lực lượng công an cần chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, tác phong, lề lối làm việc và chế độ trực chỉ huy, trực ban.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định: "Thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, các đơn vị không được phép chủ quan, lơ là. Phải bắt tay ngay vào việc, tăng tốc thực hiện các mục tiêu công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2025".

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đây là thời điểm quan trọng để khẳng định bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Với khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ quyết tâm giữ vững ổn định tổ chức, tăng tốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.