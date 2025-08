Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các gương điển hình tiên tiến Công an nhân dân 04/08/2025 15:20

Sáng 4-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các điển hình tiên tiến Công an Nhân dân dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương gặp mặt những điển hình tiên tiến Công an Nhân dân dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

Dự cuộc gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự gặp mặt có các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Đặc biệt, dự buổi gặp mặt còn có 246 gương điển hình tiên tiến lực lượng CAND và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Báo cáo khái quát về kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), cho biết: Những năm qua, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới toàn diện, phát triển sâu rộng xuống tận cơ sở, đi vào thực chất hơn.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đồng thời, tạo thành phong trào hành động cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ, thật sự trở thành động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; thật sự là chỗ dựa của nhân dân, tô thắm hình ảnh đẹp Người chiến sĩ CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng nghìn những tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý. Trong đó có 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 03 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng công an nhân dân được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.

Các điển hình tiên tiến tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt này, có 40 Anh hùng và thân nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, 57 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 gương điển hình tiên tiến, là những tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa thi đua của Bộ Công Công an, đại diện cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công tác trên các lĩnh vực ở khắp mọi miền của Tổ quốc, vinh dự được về báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại chương trình, các đại biểu được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng của những điển hình tiên tiến. Bộ Công an cũng tổ chức tôn vinh 80 điển hình tiên tiến của lực lượng công an nhân dân và 20 điển hình tiên tiến của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng sự trưởng thành, phát triển của lực lượng công an nhân dân, của phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - tặng quà động viên gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân tại cuộc gặp mặt.

Lực lượng công an nhân dân đã phát huy truyền thống Anh hùng, những kết quả, thành tựu trong phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào việc duy trì hoà bình, ổn định của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Sau khi nghe báo cáo điển hình, tiên tiến, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Tôi rất xúc động, các đồng chí chia sẻ hoàn toàn bằng những tấm lòng, bằng hiện thực, bằng công việc hàng ngày đang diễn ra, nhưng là những bài học rất sâu sắc". Cán bộ chiến sĩ công an gần dân, sát dân để cuộc sống người dân được ấm no, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên, khích lệ các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy thành tích đạt được, truyền cảm hứng và tinh thần phụng sự Tổ quốc cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang- Bộ trưởng Bộ Công an - tặng quà tôn vinh, động viên 100 gương điển hình tiên tiến trong công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư đã trao quà cho con liệt sĩ Đặng Anh Quân, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Anh đã hy sinh anh dũng ngày 1-8-2022 trong khi làm nhiệm vụ tại số 231 phố Quan Hoa, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an ở xã rất vất vả, xa gia đình, xa vợ con nhưng gần dân, sát dân hơn để cuộc sống người dân được ấm no, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh hơn: "Đấy là mong muốn và là kết quả của chúng ta, là sự nỗ lực rất lớn. Những điển hình tiên tiến phải được nhân rộng, lan toả trong lực lượng, trong nhân dân, huy động được sự ủng hộ của nhân dân. Người dân đặt rất nhiều niềm tin. Đó là kết quả của nhiều thế hệ, cả lực lượng công an nhân dân. Sự hy sinh, đóng góp rất lớn của các đồng chí được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và sẽ có chính sách phù hợp".

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng là dịp nhìn nhận lại phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những chiến công, thành tích các điển hình tiên tiến đã đạt được, mà cao nhất là niềm tin của nhân dân, niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư bày tỏ: "Mong thi đua đi vào công việc hằng ngày của từng người, để mỗi người đều có sáng kiến, hành động đóng góp chung vào thành tích, kết quả chung của đất nước, của lực lượng công an nhân dân, của đơn vị, địa phương mình".