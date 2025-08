Xúc động và tự hào 'Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam' 03/08/2025 11:34

Tối 2-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam.

Dự chương trình có ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), nhân dân theo dõi trực tiếp tại nhà hát và qua truyền hình.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh CA

Chương trình Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam do Bộ Công an chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đây cũng là món quà tinh thần đăc biệt, ý nghĩa lực lượng CAND gửi tới nhân dân; cũng là dịp để giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Cảnh vệ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa niềm tự hào và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh vệ CAND nói riêng.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam” tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh CA

Chương trình gồm 3 chương: Người chiến sĩ CAND trong dáng hình Tổ quốc; Tự hào Tổ quốc tôi yêu; Kỷ nguyên mới – Vững bước tương lai. Chương trình chuyển tải đến khán giả rất nhiều tác phẩm về lực lượng CAND: Hào khí 80 năm CAND, Phía sau những bình yên, Những bàn chân lặng lẽ...

Đặc biệt, sáng tác mới Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như một bản hùng ca về người chiến sĩ CAND – những “lá chắn thép” một lòng kiên trung, bất khuất; cầm chắc tay súng; âm thầm, lặng lẽ hi sinh, sẵn sàng dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cũng trong chương trình, các nghệ sĩ đã chuyển tải đến khán giả nhiều sáng tác mới về đất nước, con người Việt Nam, về lực lượng CAND: Nguyện là người Việt Nam, Dân ta hát dân ca, Giữa hòa bình... Nhiều tác phẩm được hoà âm, phối khí mới, thể hiện trẻ trung như: Quê hương, Tự nguyện, Việt Nam quê hương tôi, Hello Vietnam, Vinh quang đang chờ ta, Đón bình minh, Niềm tin chiến thắng, Nối vòng tay lớn...

Người dân và du khách trong không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm được chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trình diễn nghiệp vụ, kĩ - chiến thuật đặc sắc, thể hiện trình độ, bản lĩnh của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam. Ảnh PHI HÙNG

Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam.

Đồng thời, nhân dân và khán giả hiểu sâu sắc hơn về lòng kiên trung, bất khuất; tinh thần quả cảm, sự tận hiến thầm lặng và những chặng đường đầy gian nan, những ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu với vô vàn hiểm nguy… mà lực lượng CAND đã, đang và sẽ đối mặt để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc.