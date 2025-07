Bộ Công an hỗ trợ xóa 6.370 nhà tạm, dột nát ở Tây Nguyên 30/07/2025 20:36

Chiều 30-7, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an tại các tỉnh Tây Nguyên, gồm Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao chìa khóa tượng trưng và quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xóa nhà tạm.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, hưởng ứng chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Công an hỗ trợ ba tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng 355 tỉ đồng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa 6.370 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Lực lượng công an ba tỉnh trên đã chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp và trực tiếp hỗ trợ vận động đóng góp kinh phí, ngày công, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân để hoàn thành tất cả các căn nhà đúng tiến độ, đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng.

Đây là món quà mà lực lượng Công an nhân dân tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an đã hoàn thành, vượt tiến độ một tháng so với yêu cầu đề ra.

Bộ Công an trao nhà cho hộ nghèo tại Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, bày tỏ tin tưởng nhân dân có chỗ ở ổn định sẽ yên tâm lao động, sản xuất.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở, xây dựng thế trận an ninh vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước.