Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Gia Lai 231 tỉ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát 25/02/2025 15:55

(PLO)- Ngày 25-2, Bộ Công an đã bàn giao 231 tỉ đồng do cán bộ, chiến sĩ ủng hộ tỉnh Gia Lai xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngày 25-2, Bộ Công an tổ chức buổi trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ, khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao 231 tỉ đồng do cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đóng góp hỗ trợ tỉnh Gia Lai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, Trung tướng Phạm Thế Tùng trao chìa khóa tượng trưng cùng quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao chìa khóa tượng trưng cho 10 gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện Mang Yang. Ảnh: LK.

Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Gia Lai sẽ thành công sớm nhất, đạt hiệu quả thực chất nhất, có hiệu ứng lan tỏa mạnh nhất.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao 231 tỉ đồng cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: LK

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ ngành Bộ Công an đã hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền địa phương, chung tay thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao nhà cho hộ nghèo ở xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang.

Theo ông Rah Lan Chung, tỉnh Gia Lai đã đưa vào danh sách 8.485 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công với cách mạng cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với dự kiến tổng kinh phí hơn 459 tỉ đồng. Đến nay, tỉnh này đã khởi công xây dựng, sửa chữa 953 căn, hoàn thành 134 căn.