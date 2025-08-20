Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội dự lễ gắn biển tên phố Lê Giản và phố Bạch Thành Phong 20/08/2025 12:09

(PLO)- Hai lão thành cách mạng Bạch Thành Phong và Lê Giản được đặt tên cho hai tuyến phố ở TP Hà Nội.

Sáng 20-8, UBND phường Đại Mỗ (Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên phố Lê Giản và phố Bạch Thành Phong.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, đại diện các sở ngành, phường Đại Mỗ và gia đình ông Lê Giản và Bạch Thành Phong.

Việc đặt tên hai tuyến phố mới được thực hiện theo Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND ngày 10-7-2025 và Quyết định 3852/QĐ-UBND ngày 20-7-2025 của UBND TP Hà Nội.

Phố Bạch Thành Phong dài hơn 1,9 km, rộng 40 m, nối từ đại lộ Thăng Long đến đường Lê Giản. Đồng chí Bạch Thành Phong (1916-2016), tên thật là Bạch Văn Điềm, là lão thành cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Ông từng giữ nhiều trọng trách quan trọng như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Sơn Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây… Với những cống hiến lớn lao, ông được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phố Lê Giản dài 1.060 m, rộng 40 m, nối từ đường Đại Mỗ đến phố Nguyễn Văn Luyện. Đồng chí Lê Giản (1911-2003), tên thật là Tô Gĩ, quê ở Hưng Yên, là người đứng đầu ngành Công an Việt Nam giai đoạn 1946-1952.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển cho hai tuyến phố Lê Giản và Bạch Thành Phong. Ảnh: Viết Thành

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông là Giám đốc Nha Công an Trung ương, sau đó giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước. Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh: “Việc đặt tên các tuyến phố mang tên đồng chí Lê Giản và đồng chí Bạch Thành Phong là sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, đây cũng là cách giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ”.

UBND phường Đại Mỗ được đề nghị sớm triển khai quản lý, đánh số nhà, tuyên truyền trong nhân dân về ý nghĩa của các tuyến phố mới; đồng thời phát động phong trào giữ gìn vệ sinh, xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Tại lễ gắn biển, bà Tô Việt Hồng, con gái ông Lê Giản, bày tỏ xúc động và tự hào: “Việc đặt tên phố mang tên cha tôi và đồng chí Bạch Thành Phong là sự tri ân, tôn vinh những cống hiến của các bậc tiền bối. Đây cũng là lời nhắc nhở con cháu tiếp nối truyền thống gia đình, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước”.