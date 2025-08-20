Thư cảm ơn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an 20/08/2025 15:06

Trong thời gian vừa qua, nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngày 20-8, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư cảm ơn.

Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn của Đại tướng Lương Tam Quang:

Chân dung Đại tướng Lương Tam Quang. Ảnh PHI HÙNG

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 và 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 và 2-9-2025); kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 và 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 và 19-8-2025).

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và Nhân dân, nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp được tổ chức thành công; góp phần khơi dậy tinh thần và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; ghi nhận, tôn vinh truyền thống anh hùng vẻ vang, những thành tựu, đóng góp, cống hiến và sự hy sinh lớn lao, thầm lặng của Công an nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong không khí mùa thu tháng Tám lịch sử, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia cùng nhiều sự kiện được tổ chức trang trọng, ý nghĩa trọn vẹn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ảnh PHI HÙNG

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp, hiệp đồng của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, động viên của Nhân dân, các cơ quan báo chí truyền thông và bạn bè quốc tế để các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thành công, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa, mang đến cho Nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam niềm xúc động, tự hào sâu sắc.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân luôn "Tuyệt đối trung thành, kỷ cương, đoàn kết, tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân" như Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã tin tưởng, kỳ vọng; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, bền vững của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn!

T.M Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an

Đại tướng Lương Tam Quang

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng