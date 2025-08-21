Những ‘bóng hồng’ ở Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho Tổng hợp luyện diễu binh

Vào 20 giờ tối nay sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Xung quanh Quảng trường Ba Đình, nơi các khối sẽ tham gia Tổng hợp luyện và các cung đường xung quanh, người dân đã háo hức chờ đợi các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Ngay trong quảng trường, những cô gái của các Khối nữ cũng tranh thủ những phút nghỉ ngơi để chuẩn bị có những bước đi chính thức trên quảng trường Ba Đình lịch sử.
Những cô gái mà nói như Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, họ đã thể hiện vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn duyên dáng, kỷ luật trong từng bước đi.
Hình ảnh các 'bóng hồng' trong khối nữ.
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn hăng say luyện tập.