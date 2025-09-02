Ấn tượng màn diễu binh của quân đội Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tại Đại lễ A80 02/09/2025 11:54

(PLO)- Sự tham gia của quân nhân các nước Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tại Đại lễ A80 thể hiện cho tinh thần đoàn kết, hợp tác, hữu nghị lâu dài với Việt Nam.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) từ 6 giờ 30 đến 10 giờ ngày 2-9.

Tham gia Đại lễ A80 có khối quân nhân 4 quốc gia Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.

Sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế trong lễ diễu binh, diễu hành năm nay là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển. Đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại quốc phòng đúng đắn, trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.