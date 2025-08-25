Xét duyệt danh sách đề nghị đặc xá: Nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác 25/08/2025 19:22

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, rất nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác.

Chiều nay (25-8), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, đã chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, trong thời gian qua, các Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá và các tổ Chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá thuộc các ban, bộ, ngành (Bộ Công an, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng...) đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10 ngàn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025. Ảnh: VGP

Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch. Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.

Để công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2) đạt kết quả tốt, Bộ Công an cho rằng các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tránh kỳ thị.

Bên cạnh đó là làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần quan tâm giúp đỡ vay vốn để làm ăn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, năm nay chúng ta có 2 đợt đặc xá. Đợt 1 đã được triển khai thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và đợt 2 là nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đợt đặc xá lần 1 đã được triển khai thực hiện rất tốt, tạo ra được khí thế trong cả nước và hiện nay, chúng ta đang triển khai đợt đặc xá lần thứ 2. Từ khi có Quyết định của Chủ tịch nước về đợt đặc xá lần thứ 2, các cơ quan chức năng đã rất tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Bản thân Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá cũng đã nghe bộ phận Thường trực Hội đồng báo cáo 2 lần về kết quả, các nội dung công việc.

"Hôm nay chúng ta chính thức họp Hội đồng tư vấn đặc xá để xem xét, xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2). Thời gian còn lại từ nay đến ngày 2-9 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn. Yêu cầu đặt ra về đặc xá là phải tạo ra được khí thế, thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, rất nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác", Phó Thủ tướng nói.

Sau cuộc họp ngày hôm nay, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định. Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt đặc xá có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.