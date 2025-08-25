Công an Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 25/08/2025 18:28

(PLO)- Công an Hà Nội cho biết đã xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, vi phạm trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vừa qua.

Ngày 25-8, Công an Hà Nội thông tin về tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Theo đó, trong các ngày 21 và 24-8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành trong buổi tổng hợp luyện. Bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị…

Quá trình tổ chức tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đã xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn, xô đẩy, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Thậm chí, một số trường hợp còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, sau các buổi tổng duyệt, trên nhiều tuyến đường, một bộ phận người dân thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi, giẫm nát các luống hoa được trồng và chăm sóc liên tiếp nhiều tuần để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, khiến công sức của nhiều người bị phá hỏng chỉ trong chốc lát.

Một số người khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đã chen lấn, xô đẩy, xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng. Ảnh: CTV

Công an Hà Nội cho biết, những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, gây gổ, đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở. Các trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim, chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau sự kiện, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra buổi Tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức – sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.